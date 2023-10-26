風・Luxury／愛馬仕用馬鬃編出駿馬　罕見工藝創作獨一無二懷錶

▲愛馬仕Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶結合細工鑲嵌與鐫刻工藝，獨一無二。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）工藝錶屢屢有創新設計，深受收藏家喜愛，今年亮點是全球獨一無二的Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶，一對駿馬在於圓形錶殼上昂然而立，各以鐫刻工藝與馬鬃細工鑲嵌詮釋氣勢非凡的駿馬，特別是馬鬃細工鑲嵌極為罕見，靈感源自東方的手編籃工藝。





▲愛馬仕採用馬鬃作為Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶細工鑲嵌的材料。

18K白金打造的愛馬仕Slim d'Hermès Pocket Masan-Masan懷錶，圖案源自泰國的設計師 Terawat Teankaprasith為品牌設計的Masan & Masan 絲巾圖案，在泰語中masan 的意思是「編織成的馬」，在泰國透過採集大量的布袋蓮再經過陽光曬乾，手工編織成成籃子、帽子、涼鞋或動物造型的物品，深深啟發愛馬仕，於是大膽採用馬鬃，於懷錶上編織出精緻的駿馬。





▲馬鬃細工鑲嵌相當罕見。

為打造錶蓋和錶盤上的編織圖案，工匠先精心挑選不同色調的馬鬃並修剪，再一一黏合出毛髮栩栩如生駿馬圖案，另一側則再黃金上精雕出馬兒輪廓，讓兩匹馬形成巧妙的明暗對比，視覺效果強烈；內搭H1950超薄自動上鍊機械機芯，並搭配短吻鱷魚皮繩，流露優雅摩登氣息。





▲愛馬仕馬鬃細工鑲嵌工藝呈現的駿馬圖案。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）2012年起每年在農曆新年前夕推出的The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇系列腕錶，同樣是裝飾工藝錶款代表作，日前在台亮相的2款龍年腕錶，結合手工雕刻與琺瑯彩繪工藝，分別在各限量25只的藍色與棕色大明火琺瑯錶盤上，呈現雕刻大師至少花費3天手工雕琢栩栩如生的龍與火珠，龍身上300片龍麟，是絕妙工藝的完美展現。





▲江詩丹頓中國十二生肖傳奇之龍年腕錶鉑金款限量25只。（圖／江詩丹頓提供，以下同）





▲江詩丹頓雕刻大師歷經至少3天，手工雕琢出生動的龍姿態。