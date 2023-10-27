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秋冬美靴推薦！宋智雅聯名爆擊少女心　(G)I-DLE田小娟同款是小CK

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實習記者施至真／綜合報導

「靴子」絕對是秋冬必備的時髦單品，不少品牌抓準時機推出聯名款，韓戀綜《單身即地獄》女星宋智雅，就與台灣人氣女鞋品牌D+AF推出聯名系列；(G)I-DLE成員田小娟，也分享CHARLES & KEITH（小CK）美靴穿搭，根本「行動穿搭教科書」！今天盤點4品牌，快來穿上命定款美靴，展現優雅、甜美兼具時尚的態度。

▲短靴。（圖／翻攝IG）

▲短靴根本秋天美腿神器。（圖／翻攝IG@dafshoes、@charleskeith_kr）

＃D+AF

韓戀綜《單身即地獄》女星宋智雅，擔任台灣知名女鞋D+AF的品牌大使，把握秋冬流行趨勢，推出多款美靴，相較於經典黑、白色系，主打款「素面方頭高跟瘦瘦靴」使用絕美的橄欖綠顯白顯氣質，吸睛且極具辨識度。

「圓頭中車線粗跟瘦瘦靴」也跟上美拉德風格，推出摩卡灰及復古咖等顏色，靴筒後方的弧形設計，使小腿線條更明顯，細節看得見！

宋智雅也首次來台現身品牌秋冬新品發表會，選穿「Plus級加厚鬆糕底綁帶長靴」，搭配合身西裝短裙套裝，迷人長腿完美展現，演繹甜酷時尚，根本穿搭教科書！

▲▼ 《單身即地獄》宋智雅D+AF 2023新品發表會。（圖／記者黃克翔攝）▲▼《單身即地獄》宋智雅D+AF 2023新品發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲《單身即地獄》宋智雅出席D+AF 2023新品發表會。（圖／記者黃克翔攝）

＃Grace Gift

喜歡氣質短靴，一定要收Grace Gift與KOL逸歡聯名的「俏麗淑女方頭綁帶靴」！鞋身綁帶造型帶點甜酷感，腳踝處加上調節方釦設計，穿上彷彿能展現知性美。

＃Zara

平價時尚龍頭Zara也推出秋冬款短靴，別小看全素面的「寬跟真皮踝靴」，以真皮製成，仿舊抓皺設計，極簡、低調卻很能展現個性，隨意搭配裙裝、牛仔褲，休閒卻不失亮點。

▲短靴。（圖／翻攝IG）

▲「寬跟真皮踝靴」簡單卻不失亮點。（圖／翻攝ZARA官網）

＃CHARLES & KEITH

韓團(G)I-DLE成員田小娟也不放過任何耍辣的機會，日前在IG分享穿上極短百摺裙，搭配CHARLES & KEITH（小CK）聯名韓國藝術家Henn Kim的「心臟鉚釘厚底靴」，鞋面中間挖空的設計，微類似瑪莉珍風格，使用亮面皮革與銀色五金配件，演譯千禧年的款式，隨便搭都能穿出層次感。

▲短靴。（圖／翻攝IG）

▲小CK與韓國藝術家Henn Kim聯名的「心臟鉚釘厚底靴」。（圖／翻攝CHARLES & KEITH官網）

►秋冬買鞋推薦TOP 3色系！咖啡棕是時尚關鍵字　灰色更顯高級

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

靴子, 短靴, 長靴, 秋冬鞋款, D+AF, 小CK, Grace Gift, ZARA, 宋智雅, 田小娟

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