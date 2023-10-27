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超準！選出最想扮演的萬聖節變裝　秒測你的「壞脾氣程度」

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實習記者施至真／綜合報導

令人興期待的萬聖節即將到來，已經想好變裝派對要扮成什麼角色了嗎？裝扮是一門大學問，能展現你的潛在性格，從以下四個角色，精準測出你的壞脾氣程度有多高。

▲萬聖節測驗。（圖／翻攝IG）

▲萬聖節變裝想扮什麼角色。（圖／翻攝IG@margotrobbieofficial、@wednesdaynetflix）

Ｑ：朋友邀請你去萬聖節變裝派對，你們興高采烈跑去道具服租借店，卻只剩下4個角色的衣服沒被借走，這時候你會選擇扮演哪個角色？

A. 無臉男

B. 星期三

C. 鬼修女

D. 芭比

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A. 無臉男：壞脾氣程度30%

選擇無臉男的你，在朋友眼中個性比較悶騷、慢熱。有時會感到孤獨，渴望得到溫暖、被愛，以及找到可以接納自己的群體，通常面對不熟悉的環境會比較害羞，不想被人發現，所以會帶上面具，但其實只要放下心防，也能展現開朗、真實的你。

B. 星期三：壞脾氣程度80%

你的脾氣來得快，去得也很快，就像美劇《星期三》中，女主角星期三的個性厭世、灑脫、有自信，在朋友眼中，你有些反骨、捉摸不定，卻非常有個人特色及魅力。情緒上來之前，先深呼吸冷靜一下，可以避免得罪人或造成衝突。

C. 鬼修女：壞脾氣程度15%

你的個性浮誇、愛搞怪，一想到有機會嚇朋友，就非常起勁，因此打扮成鬼修女嚇人。個性古靈精怪，總是想嘗試新的體驗，雖然調皮、愛捉弄人，但懂的拿捏分寸，口硬心軟，也很少發脾氣，所以你的人緣非常好，是群體裡的靈魂人物。

D. 芭比：壞脾氣程度50%

選擇芭比的你，敢愛敢恨、個性活潑外放，即便有時候個性像小女生，但在朋友眼中，仍非常亮眼、時髦，是團隊裡重要的調和劑。脾氣不壞，但有自己的原則，如果別人踩到你的底線，就會產生矛盾，要學會把情緒學會冷靜溝通，讓自己更成熟。

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關鍵字：

萬聖節, 裝扮, 測驗, cosplay, 心測

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