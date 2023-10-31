迪士尼米奇、唐老鴨變身軟萌家居服　同款大頭鞋可愛爆擊

實習記者施至真／綜合報導

迪士尼粉絲注意！日本居家服飾品牌Gelato Pique攜手迪士尼，以復古漫畫風格為題，將米奇和唐老鴨變身成軟萌系家居服和周邊，除了睡衣、吸水乾髮帽之外，造型拖鞋更是爆擊少女心。粉絲們也別錯過GU新上市的唐老鴨和黛絲連帽家居服，當成萬聖節裝扮穿出門也適合。



Gelato Pique日本居家服飾品牌推出「迪士尼聯名系列」，將米奇、唐老鴨結合復古漫畫元素，主打連帽長版睡衣，內裏需要搭配衣褲，當成穿脫式毛巾被很適合，天氣冷可以穿上這件，窩在沙發一整天；最吸睛的造型拖鞋，必須搶先收藏，細看就是唐老鴨的腳丫和米奇的大頭鞋，穿上就捨不得脫下來！

▲Gelato Pique迪士尼睡衣。（圖／翻攝Gelato Pique日本官網，下同）

▲造型拖鞋可愛爆擊。



戴上造型吸水乾髮帽，馬上變身迪士尼好朋友，呆萌表情，搭上毛絨絨的針織材質設計，每款都好想擁有。另外，經典床包和玩偶，也是臥室必備的家居周邊好物，彷彿躺在床上就能拜訪迪士尼樂園。

▲吸水乾髮帽冬天居家保暖也適合。



▲好想抱軟綿綿的米奇和唐老鴨玩偶。



日本平價服飾品牌GU，也推出唐老鴨和黛絲造型的居家服套組，超柔軟珊瑚絨材質，摸上去十分療癒，連帽設計為頸部、頭部保持溫暖，藍、紫兩色分別是唐老鴨和黛絲的代表色，快揪朋友和另一半一起穿上，軟萌渡過休閒時光。