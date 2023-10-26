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LV獨家星形鑽辨識度超高　搶進婚嫁市場、日常戴也時髦

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▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV Diamonds鑽石系列以獨家切割LV Monogram星形鑽石為主角，可日常配戴亦可作為婚嫁珠寶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）今發表LV Diamonds鑽石系列，款款是日常容易搭配的亮眼設計，且簡潔的戒指與單鑽戒亦可作為婚戒與求婚戒，更豐富品牌的珠寶陣容，特別是以獨家LV Monogram Star星形切割鑽石為主角，具53個尖頭切面，讓人一眼認出是喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年創作的星形Monogram花朵圖案。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DIAMONDS SOLITAIRE鉑金鑲嵌約0.7克拉星形切割鑽石戒指，369,000元。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴多款LV Diamonds鑽石系列戒指。

由腕錶和珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof操刀設計LV Diamonds 鑽石系列，共有戒指、耳環和吊墜款式。戒指設計尤其豐富，可日常或作為求婚戒的單鑽戒，主鑽除了經典圓鑽，還有LV Monogram Star星形切割鑽石可供選擇，更華麗的版本為V字線條圍繞著星形鑽的LV DIAMONDS PAVÉ 星形切割鑽石雙圈戒指，展現個性美，還可與單純V字線條的戒指疊戴，創造時髦的穿搭效果。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DIAMONDS PAVÉ主鑽約1克拉星形切割鑽石雙圈戒指，800,000元。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DIAMONDS PAVÉ SOLITAIRE約2克拉圓形明亮式切割鑽石戒指，2,120,000元。

除了Monogram花朵圖案是LV招牌元素，喬治威登於1888年創作的Damier帆布圖案是另一經典，此次也加入LV Diamonds系列陣容，於兩稜面戒環錯落鑲嵌鑽石呈現格狀模樣；此外，LV Monogram Star星形鑽石項鍊、耳環也是能輕鬆為日常裝束增添亮點的設計。品牌特別強調為此系列頒發首張LV 鑽石證書，紀錄該枚鑽石從開採國到裝箱，歷經切割、拋光和鑲嵌的整個過程，採用區塊鏈技術以鞏固鑽石證書的安全性。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DIAMONDS V戒指可時髦疊搭或當婚戒，（由上至下）132,000元，82,500元，146,000元，62,000元。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DAMIER 18K金鑽石戒指（左）154,000元，18K白金鑽戒163,000元。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石項鍊，167,000元。

同屬LVMH集團的法國珠寶品牌CHAUMET，也擁有獨家研發切割的鑽石，於標誌性圖騰蜜蜂為靈感的Bee My Love系列珠寶，呈現猶如蜂巢造型的嶄新六邊形、88個切割面的皇后式切割（Taille Impératrice）鑽石，完美與蜜蜂、蜂巢主題契合，成為戒指或長項鍊最耀眼的主角。

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love系列項鍊垂墜獨家皇后式切割Taille Impératrice鑽石，耳環也鑲嵌此獨特六邊形鑽石。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ LV,CHaumet Jewelry 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee My Love系列鑽戒，鑲嵌擁有88個切割面的皇后式切割鑽石。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, CHAUMET

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