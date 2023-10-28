范冰冰42歲美出新高度！長年維持不復胖好身材　七天瘦身食譜公開

文／美人圈

不論是先前在西班牙聖賽巴斯提安國際影展擔任評審，或是驚喜亮相2024 Mugler春夏大秀，范冰冰氣場全開的女王氣勢搭配姣好體態，讓人瞬間忘記眼前的范爺已42歲，令人難以置信的近況和凍齡美貌再次成為話題焦點！年過40，新陳代謝容易變慢，因此要長年維持不復胖好身材和媲美少女般Q彈嫩白臉蛋實屬不易，究竟范冰冰一年比一年美的秘訣是什麼？接下來也公開其「減重秘訣＋七天瘦身食譜」。

▲今年42歲的范冰冰狀態超好！（圖／weibo@范冰冰，下同）

范冰冰不復胖減重秘訣



1.狂練「2+1」減脂運動

原本自稱「微胖界女神」的范冰冰近幾年臉蛋明顯瘦成骨感的巴掌臉，而她也透露在疫情期間靠著居家狂練「2+1」減脂運動，一個月成功甩肉5公斤！不得不讚嘆，范冰冰這套核心特訓比抽脂效果顯著，平時在家她會先做45分鐘的有氧；緊接著再做一套鄭多燕有氧健身操，然後是20個為一組的核心腹部訓練操練肌群，一次4組；最後再搭配4分鐘的平板撐與拉筋收尾。一連串突破極限的運動量想不瘦都難呀！

▲范冰冰平時居家運動量也堅持做完。（圖／小紅書@范冰冰）

2.臉部瑜伽消除嘴邊肉超有感

想要臉部維持緊實不長皺紋，同時又要快速消除惱人嘴邊肉？范冰冰都在瘋的「臉部瑜伽Face Yoga」必須先get起來！雖然一連串動作會讓面部表情變得扭曲，甚至有點搞笑，但透過伸展臉部所有肌肉就可以有效撫平肌膚紋路，且淡化法令紋、同時提升蘋果肌，年輕十歲真的不是夢！

3.徹底戒糖

范冰冰自曝能長年不復胖的最大秘訣就是「戒糖」，所有糖都不能吃，包括碳水化合物、含糖飲料、咖啡、巧克力一律都不能碰，雖然她也忍不住小抱怨：「一開始會有一點點不習慣，畢竟沒有糖就沒有分泌快樂的多巴胺，心情上會有點不開心，但是時間久了似乎也慢慢習慣了！」，三餐改多攝取高纖維的蔬菜水果，一個月就能看到效果。

4.勤吃消水腫食物

范冰冰本身也是易胖體質，長期飽受水腫困擾，體積在視覺上容易比別人大一號！為了成功瘦身，范冰冰在飲食上也下足功夫，她會勤吃各種消水腫食物，像是：紅豆、薏仁水、香蕉、冬瓜等等，透過促進體內循環代謝、增加腸道廢物及毒素排出，才能擁有如今曼妙清瘦的體態。

5.七天辟穀減肥法+食譜

小紅書上最火的熱搜關鍵字肯定有范冰冰獨門「辟穀減肥法」，類似於間歇性斷食，靠著不吃五穀雜糧澱粉類食物＋較低單日熱量總攝取的方式來達到快速瘦身！（范爺一周就減掉6公斤）在實行辟穀減肥法前三天，范冰冰僅會在早上喝一杯蘋果醋以及加了檸檬、百香果製成的排毒水，並搭配快走5-6公里路。第四天她則會替換成石斛紅棗水，相同的菜單連續七天，不但體重大幅下降，肌膚也變得滑細緻，從裡到外的透出光澤！范冰冰表示，過程中很明顯感受到體內多餘水分被代謝，腸胃也有調理過後的舒適感，但她也建議想要嘗試的女孩務必諮詢專業醫生，畢竟方法較為極端，造成身體過度負擔那可就不好了！

▲范冰冰獨門「辟穀減肥法」登小紅書熱搜關鍵字。（圖／IG@bingbing_fan）

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