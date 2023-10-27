《大力女子姜南順》李瑜美私服超有個性　格紋單品、帽T也能有時髦感

文／美人圈

先前出演過超夯韓劇《魷魚遊戲》、《殭屍校園》的李瑜美，這回帶著主演新劇《大力女子姜南順》回歸，化身可愛大力女，討論度再度破表！IG粉絲人數不僅持續暴漲，也被網友發現撞臉李聖經、雪莉，今天小編帶你來了解李瑜美的私服穿搭，想要跟她一樣仙的親古（音同韓文的朋友）趕緊筆記起來。

《大力女子姜南順》李瑜美私服穿搭重點

1：格紋單品活潑又可愛

李瑜美超愛格紋單品！不論是外套、襯衫、還是裙子，都可以看見格子的身影，簡直就是「格紋」魔人！李瑜美這件大片娃娃領真的是有夠可愛，大翻領的設計增加了穿搭的亮點外還有顯臉小的效果，格紋的花色散發出甜美女孩氣息。

如果有女孩覺得大翻領的襯衫有點難駕馭的話，可以試試看格紋裙子，上身只需要用簡約的素T做搭配，就是一套可愛的元氣少女穿搭喔！雖然格紋有些人怕穿上去會變成時尚災難，但其實只要記住「用簡單的單品去搭配格紋」的話，就不會出錯了。

▲李瑜美私下愛格紋穿搭。（圖／IG@leeyoum262，下同）

2：簡單也可以很時尚

誰說簡單就不可以時尚！李瑜美私下的穿搭都以簡約舒適路線為主，鮮少有什麼華麗風格或是性感穿搭，不過像這套針織背心印上花卉圖案就相當特別，短版的設計更是這穿搭的小心機，隨著身體的擺動露出小蠻腰，營造不經意的小性感，但卻不失原有的甜美可愛，下身搭配一件簡單的牛仔褲看似簡單卻不失時髦，是一套簡單但又帶點性感的Look！

3：簡單帽T也能打造甜美感

帽T絕對是大家衣櫃裡必備的單品之一，畢竟百搭又不顯胖，是冬天的藏肉神器！不過經典款的帽T雖然非常百搭，但穿久了很容易覺得了無新意，小編這邊建議可以多多入手不同款式的帽T，像是印花、拼接等等的款式，或是像李瑜美選擇有緞帶做裝飾的黑色帽T，有皺摺緞帶做點綴後，整體看起來瞬間變甜美，相當清純！

若是覺得緞帶裝飾有點浮誇不太適合自己的話，不妨可以試試看較為鮮豔顏色的帽T或衛衣，李瑜美就有很多顏色飽和度較高的帽T，像是黃色、藍色、粉色，下身一樣再搭配經典不敗的牛仔褲，帶給人的感覺就是活潑可愛又超級有元氣，而且非常適合學生的上學穿搭，學生黨請快點筆記起來！

4：全白色系就是仙氣爆棚

李瑜美清新脫俗的仙女氣質真的好令人羨慕啊！全白色系的搭配簡直就是仙女下凡！如果想打造溫柔的質感穿搭的話，白色系的衣服會是你的最佳選擇，像李瑜美就利用了牛奶色針織上衣、下身搭配同樣是白色系的寬褲，整個人看起來就超顯氣質！

5：西裝外套也能打造休閒風

許多女孩子都因為怕太正式或成熟而不太敢嘗試西裝外套，如果你對西裝外套還遲遲不敢入手的話，可以從休閒一點的穿搭試試看！只要簡單又百搭的牛仔褲外加一雙球鞋，就能讓整個造型變得時尚有個性。像李瑜美就選擇黑色短版上衣、經典牛仔寬褲，這兩項單品去搭配西裝外套，整體給人的感覺非常隨性但又不失原有的氣質！

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