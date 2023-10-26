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繼RM後舒淇成為BOTTEGA VENETA品牌大使！帶貨最新「半月包」高級感破表

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記者鮑璿安／台北報導

繼韓團BTS成員RM (金南俊) 今年三月成為BOTTEGA VENETA品牌大使後，今（26日）最新宣布舒淇擔任全球品牌大使，其實這一消息有跡可循，舒淇9月才受邀出席BOTTEGA VENETA在米蘭舉行的2024夏季系列時裝秀，見證雙方對於時尚的高度契合，擁有全新身分後，舒淇所拍攝全新包款Gemelli的獨家形象廣告也搶先公開。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲舒淇擔任BOTTEGA VENETA全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲「Gemelli」編織皮革雙色小型肩背包，NT$115,500 。（圖／品牌提供）

舒淇以品牌大使身分演繹最新形象照，她身穿紅色皮革編織襯衫、率性高級感的丹寧套裝出鏡，拎著全新推出的「Gemelli」系列包款，這款作品延續品牌引以為傲的Intrecciato編織工藝，上下皆採用柔和半月形狀，營造多樣化上手方式，打造融合摩登和復古的廓形，尤其是請到舒淇親自加持Gemelli，更顯時髦優雅。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲舒淇是創意總監Matthieu Blazy上任後第二位加入品牌大使的國際巨星 。（圖／品牌提供）

舒淇是創意總監Matthieu Blazy上任後第二位加入品牌大使的國際巨星，對於全新身分，舒淇本人表示，「品牌的設計蘊含著一種螢幕美學的質感，紋理華麗細節精緻，充滿動態張力。 我非常榮幸能夠代表如此具有豐厚文化底蘊及獨特創意的品牌。」

最近「泰國第一神顏」Davika Hoorne則被任命為GUCCI以及GUCCI Beauty首位泰國品牌大使，她擁有著175cm身高以及精緻五官，早已經是時尚界寵兒，2020年2月曾經受邀前往GUCCI 2020秋冬秀場，和南韓女星IU並列座上賓，兩大女神超高顏值同框掀起話題。

關鍵字：

RM, 舒淇, BOTTEGA VENETA, 品牌大使

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