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衣櫃裡就少一件它！韓Idol都愛穿「復古球衣T恤」　最便宜千元有找

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文／美人圈

2023年刮起了一股「復古球衣T恤」旋風，無論男女愛豆都愛不釋手，無論是練習室、音放舞台、機場造型都能看到他們穿上身，隨意搭配都能完美刻劃復古穿搭。這次就分享給大家10件愛豆都愛穿的「復古球衣T恤」，不論是字母印花還是復古拼色通通都有，最便宜的甚至千元有找！

愛豆都愛穿的「復古球衣T恤」推薦

as if CALIE－FOOTBALL JERSE

2022年才推出的女裝品牌as if CALIE，主打體現加州輕鬆舒適的風格，創立才滿一年就已經成為不少明星的愛牌，透過提供合理的價格打造時尚產品，連NewJeans的Minji都是粉絲，身穿這件as if CALIE-FOOTBALL JERSE復古球衣T恤與成員們出遊，隨意搭配也能很有型！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲FOOTBALL JERSE復古球衣T恤，₩92,000，約NT$2,128。（圖／Twitter@NewJeans_ADOR、as if CALIE）

GROOVERHYME－89 LINE2 SWEATSHIRT

(G)I-DLE雨琦代言的品牌GROOVERHYME，充滿年輕人喜愛的青春元素，雨琦私下也喜愛該牌，連去機場都會穿著亮相，這件89 LINE2 SWEATSHIRT非傳統球衣樣式，大學T的版型更襯托出年輕活力的樣貌！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲89 LINE2 SWEATSHIRT，₩59,000，約NT$1,364。（圖／OSEN、GROOVERHYME）

DUCKDIVE－OFF LOAD MESH LS

aespa Karina、SEVENTEEN勝寬都穿過的同款DUCKDIVE OFF LOAD MESH LS復古球衣，大膽的拼色搭配毫不突兀，穿上它看起來帥氣又有型，男女生都好駕馭，推出許多大膽創意的顏色，絕對能找出你最喜歡的！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲OFF LOAD MESH LS，USD 69.60，約NT$2,158。（圖／Twitter@aespa_official、@pledis_17、DUCKDIVE）

NIEEH－1996 OVERSIZE FIT

網傳是Jennie與好友共同推出的服飾品牌NIEEH，主打環保與帶有的千禧復古感設計聞名，Jennie在演唱會彩排身穿的這件1996 OVERSIZE FIT展現出慵懶又有型的一面，搭配簡單的墨鏡，彷彿一秒回到90年代的美式街頭穿搭！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲1996 OVERSIZE FIT，₩152,000，約NT$3,515。（圖／Twitter@jenniekimcl、NIEEH）

PALACE－long sleeve top

潮流人士都喜愛的PALACE也被Jennie穿上身了！以滑板文化為核心創作服飾的PALACE，將英國人對足球之熱愛融入服飾設計中，這件long sleeve top個性又街頭，隨意搭配都能變身成街上最亮眼的存在！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲long sleeve top，USD 209，約NT$6,482。（圖／IG@jennierubyjane、PALACE）

AMES WORLDWIDE－CHAMPIONSHIP TEE

小櫻花和The8都穿過的AMES WORLDWIDE CHAMPIONSHIP TEE，一件居然千元就有找，完全可以輕鬆Get到同款！簡單不易出錯的版型與造型非常適合所有人，側邊的線條不僅能夠修飾身形也看起來更具風格。

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHAMPIONSHIP TEE，₩39,000，約NT$902。（圖／Youtube@LE SSERAFIM、IG@xuminghao_o、AMES WORLDWIDE）

Vivastudio－FOOTBALL JERSEY TEE

與AMES WORLDWIDE相似版型的還有這件Vivastudio的FOOTBALL JERSEY TEE，整體更加寬鬆舒適，特地採用V領設計讓整件衣服看起來復古又時髦，Karina真的完美展現出它的獨特性呀！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲FOOTBALL JERSEY TEE，₩69,000，約NT$1,596。（圖／Twitter@fruity0411、@just_0411、Vivastudio）

LALAFOX－OVERSIZED JERSEY T-SHIR

LALAFOX秉承復古未來主義氛圍，表達出自由優雅的心情，將運動休閒與街頭風格相結合。Dara身穿的這件OVERSIZED JERSEY T-SHIR完美展現出了品牌理念，既潮流又俏皮，粉色穿在身上看起來活力又青春！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲OVERSIZED JERSEY T-SHIR，₩116,100，約NT$2,685。（圖／IG@daraxxi、LALAFOX）

2000Archives－2000 Football T-Shirts

喜愛Y2K風格的一定都知道2000Archives，主打21世紀的流行概念，復古感的設計以及獨特的視覺造型讓人好像重回到了千禧年，ITZY Yeji身上的2000 Football T-Shirts有超多顏色和造型可以挑選，無論各種風格都能駕馭！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲2000 Football T-Shirts，₩132,000，約NT$3,053。（圖／IG@itzy.all.in.us、2000Archives）

MARGESHERWOOD－23 SEOUL COLORBLOCK T-SHIRT

以簡約卻又充滿革新感設計聞名的MARGESHERWOOD，不要以為它只有賣包而已，Wendy身穿的這件23 SEOUL COLORBLOCK T-SHIRT很好的展現出了品牌風格，簡單又大氣，沒有過多裝飾一樣能很好看！

▲復古球衣T 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲23 SEOUL COLORBLOCK T-SHIRT，₩109,000，約NT$2,521。（圖／topstarnews、MARGESHERWOOD）

延伸閱讀

復古球衣時尚「Blokecore」正夯！由超模Bella Hadid帶起，不只辣妹愛穿，韓星也上身！

女愛豆同款包千元擁有！Jennie讓COS賣到斷貨，女明星機場時尚都在揹「它」

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 復古球衣, T恤, 穿搭

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