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郭婞淳「自豪腰細」私下穿搭守則曝　與柔道男神楊勇緯分享亞運故事

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記者鮑璿安／台北報導

第19 屆《杭州亞洲運動會》落幕，運動品牌UNDER ARMOUR於今(26日)齊聚Team UA選手，舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、拳擊女王陳念琴、混血王子林安可一同現身分享亞運的故事，郭婞淳穿著休閒立領外套，以俏皮編髮現身，放下賽場上的殺氣，流露輕鬆活潑氛圍，還聊起自己私下的穿搭原則。

▲Team UA 。（圖／品牌提供）

▲Team UA 。（圖／品牌提供）

▲（左起）陳念琴、 郭婞淳、楊勇緯、林安可 。（圖／品牌提供）

Team UA選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、林安可在各自領域發光發熱，郭婞淳在本次亞運奪得女子舉重59公斤級銅牌，她表示，「雖然世界紀錄被北韓選手刷新，但我很開心接下來會有更多厲害的年輕選手出現，讓自己有更大的動力挑戰最強！」拿下男子柔道60公斤金牌的楊勇緯則分享，「很高興在這次比賽中看到成果，這次經驗讓我和團隊更有信心面對未來更多、更大的挑戰！」接下來就會全力奮戰2024巴黎奧運。首次參加亞運就收穫銅牌的拳擊女王陳念琴，透露自己在比賽中的想法，當下會告訴自己放下強爭輸贏的心，要為了背後默默支持自己的團隊和家人而努力。

選手們也藉此機會難得分享自己私下的穿搭守則，楊勇緯提到，「現在的運動跟潮流結合，每年春夏秋冬有特定流行的顏色，但是針對不同的顏色做改變，讓自己心情不一樣。」他還偏好用一些小配件，像是帽子單品，一戴上就可以快速出門。郭婞淳說自己肌肉發達，「但是腰蠻細的」，所以會選擇上身合身，下身寬鬆的搭配方式，藉著耳環、項錬等小飾品輔助，讓自己保持率性和美麗的狀態。陳念琴、林安可則是走簡單派，不用多加思考，素色單品或是輕鬆的風格最能打動他們。

關鍵字：

郭婞淳, 楊勇緯, 陳念琴, 林安可, UNDER ARMOUR

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