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Jennie「蝴蝶結美甲」韓妞大熱　同款法式漸層超仙又顯白

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文／美人圈

身為愛美女孩，除了衣服要走在流行前端，指甲自然也不能馬虎！繼先前編輯推薦初秋必嘗試的美拉德風美甲後，這回推薦的「蝴蝶結美甲」更是讓韓妞們集體淪陷，甜美又仙氣，在小紅書上搜尋度超高。以下也整理出幾款「蝴蝶結美甲範本」，其中BLACKPINK Jennie同款真的必須先找美甲師做起來啊！

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲韓妞大熱蝴蝶結美甲。（圖／IG@anail.a、@nail_onlyyun）

蝴蝶結美甲範本推薦

1：經典法式款

經典法式美甲搭配蝴蝶結圖騰絕對是不敗首選，在原本簡約乾淨的半月弧線上點綴一個蝴蝶結，指尖就十分俏皮可愛，識別度超高！編輯首推BLACKPINK Jennie同款漸層法式美甲，乳白色的漸變底色透出滿滿仙氣，其中兩指裝點大型蝴蝶結裝飾更是點睛之筆，整體顯白又溫柔，上班族也很適合做。

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲BLACKPINK Jennie同款漸層法式美甲。（圖／IG@jennierubyjane、小紅書＠S.、＠六月初五）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲上班族也能做的法式漸層美甲。（圖／小紅書@月升美甲（武漢家庭版）、@泡泡Oo）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲銀粉漸層組合也好看。（圖／小紅書@明天見.STUDIO）

2：滿版蝴蝶結款

喜歡蝴蝶結的女孩，可以大膽嘗試在十根手指上都畫滿蝴蝶結圖騰，為了怕視覺太過花俏，建議底色可以選擇清透的款式，或是搭配典雅內斂的純色去凸顯重點，才不會給人眼花撩亂的感覺，反而失焦。

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲十指都畫上蝴蝶結。（圖／IG@naildemonet、小紅書@NOMI NAIL SALON）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲以霓紅色為底色，視覺更花俏。（圖／IG@naildemonet）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲Jisoo同款滿版蝴蝶結美甲指定率很高！（圖／IG@sooyaaa__、小紅書@SourCandy Nail）

3：簡約透明＆單色款

透明感底色配上蝴蝶結裝飾更添一種乾淨清新的氣息，長、短指甲都適合！把蝴蝶結繪製在大拇指上當主角很搶鏡，根本又純又欲的斬男款，或者以單純的單色呈現也不怕搶走蝴蝶結風采！

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲透明感底色配上蝴蝶結又純又欲。（圖／IG@nailist_dahye、@nail_onlyyun）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲長、短指甲都適合透明感蝴蝶結美甲。（圖／小紅書＠Lynn_nail、IG@anail.a）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲底色越簡單，更顯蝴蝶結的特色與可愛。（圖／IG@labeau_nail、IG@nailist_dahye）

4：俏皮立體款

尋常基本款早已無法滿足求新求變的你？那麼不妨試試俏皮的立體款蝴蝶結美甲！多數小紅書和韓妞們曬出的款式還是以白色立體蝴蝶結為大宗，百搭耐看，且任一種顏色的底色都能襯出其夢幻感，難怪女孩們會愛不釋手。

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲立體款蝴蝶結美甲。（圖／IG@labeau_nail、@labeau_nail）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲白色立體蝴蝶結最熱門。（圖／IG@nailist_dahye、@n.dear_yun）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲銀光色系的立體蝴蝶結也是搶眼選擇。（圖／小紅書＠i_lovemymum、IG@nailist_dahye）

5：童趣手繪圖騰款

近期超夯的手繪風圖騰融入蝴蝶結也很受歡迎，但由於很考驗美甲師功力，因此溝通上真的要花費比其他款式更多時間，才能達到心中預期的效果！但看看完成品真的超可愛，完全不擔心會撞款啦！

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲手繪風蝴蝶結也受歡迎。（圖／小紅書＠i_lovemymum、IG@nailist_dahye）

▲蝴蝶結美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲完成品超可愛。（圖／小紅書＠KAH KAH NAIL、＠Lynn_nail）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 蝴蝶結, 美甲, Jennie

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