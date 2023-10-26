fb ig video ETtoday search mobile

Acne Studios台灣首店開幕了！搶看絕美店裝、Y2K美學「裂紋皮革包」必收

>

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲Acne Studios 台灣首家專賣店於新光三越A9館正式開幕了 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

穿梭信義區的民眾應該會發現，瑞典知名時尚品牌Acne Studios台灣首家專賣店於新光三越A9館正式開幕了！店裝以粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆，營造前衛美學，更帶來時髦控必須入手的裂紋粉色皮革Platt迷你包、 Apor鑰匙圈，讓人逛店很難空手而回。

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆 。（圖／品牌提供）

Acne Studios台灣首家專賣店自然要遵循品牌設計理念，由瑞典設計公司Halleroed操刀室內設計，富有活力的透明店裝，創意總監Jonny Johansson與建築師Christian Halleröd聯手打造鑲著玻璃的粉紅色陽極氧化金屬展示櫃，搭配溫暖灰泥牆和暴風灰店面，玩轉時髦色系完全不馬虎，呈現獨有的前衛創新特質。

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲裂紋粉色皮革Platt迷你包 。（圖／品牌提供）

▲▼Acne Studios 。（圖／品牌提供）

▲Apor鑰匙圈 。（圖／品牌提供）

開幕同時，除了展示本季2023秋冬男裝和女裝系列的主要造型，還涵蓋丹寧、珠寶、鞋履和配件，代表時尚迷不需要找代購，就能第一時間試穿入手。此外，值得將視線聚焦在多款限量版產品，採用Acne Studios獨有的裂紋粉色皮革，挹注在Platt迷你包和Apor鑰匙圈上，包款擁有仿舊質感、反面更有鏡子裝飾，點燃強烈Y2K美學。

同時，來自哥本哈根的話題時尚品牌GANNI也終於宣告登台，繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由擁有KENZO、Isabel Marant、self- portrait的代理商惇聚引進，預計將在2024年初正式開幕，目前台灣門市的確切位置還未可知。GANNI於2009年由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形。近年來掀起時髦人士追隨，包含賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、韓韶禧、BLACKPINK成員Jennie等人的私服行頭都可見該牌身影。

▲▼GANNI。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼GANNI。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

關鍵字：

Acne Studios, 台灣, 新光三越

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略 Nike挺同志遊行！潮流藝術家打造笑臉運動員、Be True彩虹客製小物登場 MIKIMOTO貓咪胸針網路商店才有　線上獨家連面膜都賣 肌膚乾荒拉警報？專家教你3招解救：洗臉水溫不能熱 話題女王Kylie Jenner成立服飾品牌Khy！極簡皮衣曝光　售價超驚喜 60萬買得到萬年曆錶！　名士限量款慶優雅錶誕生半世紀 超準！選出最想扮演的萬聖節變裝　秒測你的「壞脾氣程度」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面