Acne Studios台灣首店開幕了！搶看絕美店裝、Y2K美學「裂紋皮革包」必收





▲Acne Studios 台灣首家專賣店於新光三越A9館正式開幕了 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

穿梭信義區的民眾應該會發現，瑞典知名時尚品牌Acne Studios台灣首家專賣店於新光三越A9館正式開幕了！店裝以粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆，營造前衛美學，更帶來時髦控必須入手的裂紋粉色皮革Platt迷你包、 Apor鑰匙圈，讓人逛店很難空手而回。

▲粉紅色金屬展示櫃碰撞溫暖灰泥牆 。（圖／品牌提供）

Acne Studios台灣首家專賣店自然要遵循品牌設計理念，由瑞典設計公司Halleroed操刀室內設計，富有活力的透明店裝，創意總監Jonny Johansson與建築師Christian Halleröd聯手打造鑲著玻璃的粉紅色陽極氧化金屬展示櫃，搭配溫暖灰泥牆和暴風灰店面，玩轉時髦色系完全不馬虎，呈現獨有的前衛創新特質。

▲裂紋粉色皮革Platt迷你包 。（圖／品牌提供）

▲Apor鑰匙圈 。（圖／品牌提供）

開幕同時，除了展示本季2023秋冬男裝和女裝系列的主要造型，還涵蓋丹寧、珠寶、鞋履和配件，代表時尚迷不需要找代購，就能第一時間試穿入手。此外，值得將視線聚焦在多款限量版產品，採用Acne Studios獨有的裂紋粉色皮革，挹注在Platt迷你包和Apor鑰匙圈上，包款擁有仿舊質感、反面更有鏡子裝飾，點燃強烈Y2K美學。

同時，來自哥本哈根的話題時尚品牌GANNI也終於宣告登台，繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由擁有KENZO、Isabel Marant、self- portrait的代理商惇聚引進，預計將在2024年初正式開幕，目前台灣門市的確切位置還未可知。GANNI於2009年由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形。近年來掀起時髦人士追隨，包含賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、韓韶禧、BLACKPINK成員Jennie等人的私服行頭都可見該牌身影。

▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）