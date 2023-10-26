侯佩岑千萬「鴿子蛋」閃爆　吐金句被愛馬仕凱莉包搶風頭

▲侯佩岑迷上大地色系穿搭，以全套奶茶色裝扮呼應秋日氛圍。（圖／翻攝houpatty IG）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑近日頻頻在IG分享「心靈雞湯」，寫下「離開，是為了更好的相遇」，又寫下「不追求別人眼中的完美，有愛且樂於祝福他人的你，就是最美，祝福我們都有個不為完美卻為完整的豐盛人生」，讓粉絲驚訝她的分享文風格大不同，唯一不變的是搭配的美照行頭依然精彩，連秀兩款愛馬仕（Hermès）夢幻包款Kelly Bag凱莉包，還有目測超過8克拉的千萬元「鴿子蛋」巨鑽戒！

▲侯佩岑拎愛馬仕經典的凱莉包。（圖／翻攝houpatty IG）





▲侯佩岑加碼曝光估價上千萬元的巨鑽戒指與愛馬仕涼鞋。（圖／翻攝houpatty IG）

秋日迷上大地色系，侯佩岑以從頭到腳都是奶茶色系的穿搭贏得網友好評，讚她氣質好，她所拎的同色系凱莉包與涼鞋全出自殿堂級品牌愛馬仕，更驚人的是左手無名指戴著巨鑽戒指，密鑲美鑽的戒環高高托起大鑽石，璀璨奪目，即使拍全身照也很顯眼。



▲侯佩岑穿香奈兒衣搭土耳其藍的愛馬仕迷你凱莉包，洋溢活潑氣息。（圖／翻攝houpatty IG）

另一套迷人秋裝，侯佩岑以香奈兒（CHANEL）針織毛衣搭配黑色迷你短褲露出美腿，腳踩土耳其藍色涼鞋，與她所背的愛馬仕迷你凱莉包顏色恰好一樣，亮色配件為整體造型注入活潑氣息，連粉絲都發現「這個顏色配搭很跳，跟你平常風格有一點不一樣」。