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若有似無香氣最撩人！THREE精油香水、NEOM牛奶浴讓你穿上訂製香

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▲▼精油香水。（圖／品牌提供）

▲現代人喜歡選擇精油香氣來紓解壓力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不想刻意噴香水也OK！美妝品牌最近推出各式自然香氣，打造若有似無的撩人氣息，像是THREE的精油香水、萊雅的香水髮油，以及NEOM的牛奶浴，讓人一聞就愛上。

▲▼精油香水。（圖／品牌提供）

▲THREE 精油淡香水，各9ml，全5款，1,650~1,750元。

THREE為處於大自然缺失症狀態的現代人，推出全新不使用合成香料，僅以天然精油製作的5款純素淡香水。以「森羅万象」為題，將大自然的氣息，化為隨身攜帶的能量香氛，幫助轉換日常場景，喚起內在意識，感受香味、深層呼吸。將5款香水區分3種機能，分別為「NEUTRAL」、「RELAXING」、「INSPIRING」3種不同能量面向，可相互疊香沉浸精油層次。

▲▼精油香水。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 金緻護髮精油 訂製香氛系列 暖木裸香，100ml，599元。

巴黎萊雅推出第一支以木質香調調和的香水髮油 -晨光裸木香 (暖木裸香)」，從和煦晨光與溫柔裸木香的擁抱中甦醒，以純淨如棉花般柔軟蓬鬆的高段裸感清香，開啟治癒的秋冬時光。晨光裸木香調髮油不僅滿載晨間悠然愜意的舒適氣息，更添加源自法國的99%超高濃度雪松植萃精華及白棉木精油，能深層撫平乾枯毛燥，使秀髮重現柔順亮澤感。

▲▼精油香水。（圖／品牌提供）

▲NEOM 舒緩恬睡牛奶浴，300ml，1,900元。

NEOM推出舒緩恬睡牛奶浴，添加礦物質「鎂」，專為忙碌的當代都會生活打造，透過每日的泡澡獨處時光，舒展疲累的肢體、放鬆緊張的肌肉、將鎮日繁雜的思緒歸零。其中使用100％天然精油，調和高達8％精油濃度的療癒配方，使用時讓浴室盈滿溫和的純淨香氛，感受源於自然的力量。

關鍵字：

精油, 香水, 髮香, 沐浴

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