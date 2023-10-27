范少勳設計紀念小羊寵女兒還偷放閃！邱偲琹自曝娃娃陪睡被笑像小孩

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

美國時尚品牌Brooks Brothers今年迎來205周年，特別以品牌標誌「黃金之羊」為靈感，結合永續理念推出限量紀念小羊，並於台北101打造快閃店，26日特別請到男神范少勳和新生代女演員邱偲琹，穿上秋冬新裝來搶先體驗訂製專屬紀念小羊，兩人都以自己平時喜愛的造型來設計小羊，范少勳更透露背後原因是為了讓女兒「記得他」。

擁有高顏值兼具好演技的新生代男神范少勳選穿褐色蓆紋呢西裝外套與同色系西裝長褲，內搭經典扣領襯衫和格紋西裝背心，他覺得這套造型休閒中又不失正式感，什麼場合都很適合。而演出《模仿犯》人氣再攀升且入圍本屆金鐘獎女配角的邱偲琹，則以黑色連身褲裝搭配毛呢短外套現身，簡約俐落又帶有典雅氣質，她也透露自己私下也會穿類似造型。

范少勳平時給人帥氣、時尚的印象，但讓人吃驚的是他衣櫃裡最多的單品竟是發熱衣！他表示有時候工作上為了整體造型比例好看，外層衣物會比較薄、比較透風，他就會在裡面加穿發熱衣，尤其拍戲真的很需要，「因為拍戲有時候會很冷，所以我有滿多發熱衣的。」

兩人在限量紀念小羊開賣前搶先體驗，由自己搭配造型加上客製化皮標，打造專屬小羊。從晉身奶爸後訪談幾乎離不開愛女的范少勳，設計紀念小羊的出發概念也跟女兒有很大關係，他笑說自己怕之後比較多外景工作不在家，「所以穿搭一個跟我比較像的樣子，希望女兒看到的時候會比較記得我。」因此讓小羊穿上跟他一樣的扣領襯衫、戴上自己平時愛戴的漁夫帽，更在皮標上打上女兒的生日，也是他和太太的結婚紀念日，不僅是「女兒傻瓜」更趁機「放閃」討好太太。被問到女兒可能認不出來「小羊」是他，他笑說自己努力會給女兒灌輸「這是爸爸喔～」的印象。

而邱偲琹也把小羊打造成迷你版的自己，她以毛衣內搭條紋襯衫為小羊打造多層次穿搭，加上她私下很喜歡揹托特包，所以也給小羊配了個撞色的托特包，整體造型就是「大家平常會看到我穿著的樣子」。她更透露自己到現在還是很愛買娃娃，「我自己是包包上面會有一隻娃娃，我的床頭櫃也一定要有一隻娃娃陪我睡覺。」讓一旁的范少勳驚呼笑說跟小孩一樣，「你也需要安撫玩具！」

Brooks Brothers為歡慶205周年，推出全台僅有205隻的超限量紀念小羊玩偶，更將創立年份1818定為售價，且以品牌回收布料加工製作成可供自由搭配的小羊服裝與配件，以永續方式重新詮釋經典單品。

同時也於10/27至11/1於台北101購物中心松智長廊打造期間限定快閃店，其中最引注目的亮點就是巨大的小羊禮盒裝置，以205周年紀念小羊禮盒為靈感，打造出整面排滿不同造型小羊圍繞的超吸睛拍照裝置。此外，凡購買限量紀念小羊，還可到快閃店現場客製化皮標，壓印自選字母或數字，打造出獨一無二的個性化專屬小羊。



▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

另外，來自哥本哈根的話題時尚品牌GANNI也終於宣告登台，繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由擁有KENZO、Isabel Marant、self- portrait的代理商惇聚引進，預計將在2024年初正式開幕，目前台灣門市的確切位置還未可知。GANNI於2009年由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形。近年來掀起時髦人士追隨，包含賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、韓韶禧、BLACKPINK成員Jennie等人的私服行頭都可見該牌身影。





▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）