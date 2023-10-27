超準！第一眼看嘴唇還是情侶？秒測你的「潛在性格」

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，性格被磨得越來越圓融，你的「潛在性格」逐漸變得隱性，想知道你的真實個性嗎？《小紅書》有一個超準心測，從你第一眼就能看出真正的你。

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你第一眼看到什麼呢？

A.情侶

B.星空

C.摩托車

D.嘴唇

-----------（下有解析）

挑選A的你

你個性非常盡責，做任何事情都盡心盡力，所以總是把自己過得很累，你習慣把責任都往身上攬，壓力真的太大了，你擔心自己表現不夠好，所以凡事都小心謹慎，身邊人都相當信任你，覺得遇到你是一種幸運。

挑選B的你

你總是計畫著未來，生活步調都是跟著未來編織的藍圖走，你很有耐心願意一步一步去完成。停不下來的你，覺得日子本該過得充實，喜歡精進自己，所以你每分鐘都在努力，期待美好的未來。

挑選C的你

最近你過得不是很好，突然間各種壓力襲來，把你壓得喘不過氣，工作上不太順利，家人也不太理解你，但是無論生活多難，你有著越挫越勇的決心，你堅信著努力就對了，總有一天會達到你的目標。

挑選D的你

前陣子經歷諸多考驗，你的好運即將到來，先前你總咬著牙默默忍受，無論遇到什麼挑戰都堅持面對，愛笑的人運氣不會太差，你先前受的苦，都會變成你的經驗值，幫助你未來披荊斬棘。