吃水煮餐減肥超NG！營養師曝「無油飲食」6大壞處：容易便秘

▲營養師提醒，長期吃水煮餐不僅無益減肥還會影響健康。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不少人在減肥時，除了少吃多動，還會開始吃起水煮餐，覺得少掉油脂就少掉很多熱量，看起來還很健康，但知名營養師高敏敏就指出，其實無油飲食反而是減肥的大地雷！她更指出長期每餐都吃水煮餐的6大壞處，不僅影響健康，還會讓肌膚狀態變差，甚至使荷爾蒙失調。

＃容易便秘



油脂能幫助腸道潤滑，缺乏油脂則容易排便不順。

＃荷爾蒙失調



油脂跟膽固醇都是構成人類荷爾蒙的重要原料。

＃缺少飽足、滿足感



因為油脂可以增加食物香氣，同時延長胃排空時間、增加飽足感，缺乏油脂會更容易感到飢餓。

＃缺乏油脂



無法達到每日油脂攝取量，建議油脂攝取量為每日總熱量的20～30%。

＃骨質密度下降



維生素D能增加骨密度，但少了油脂會降低維生素D合成，進而造成骨質疏鬆。

＃皮膚乾燥、頭髮無光澤



缺乏油脂攝取，會減少脂溶性維生素吸收，導致肌膚、髮絲潤滑度下降。

高敏敏表示，其實想要減重，最好的方式不是無油，反而是要吃好油，建議平時可多攝取Omega-3好油脂，有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。而Omega-3是人體無法自行製造的，必須從食物攝取，建議每週吃3次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚等；每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油…等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

最後高敏敏也提醒，並不是說水煮餐不好，以營養角度來看，水煮確實比油炸來的健康，但注意別長期吃無油飲食，也建議蒸煮會是更好的烹調方式。