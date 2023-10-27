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亮・珠寶／終於等到Tiffany銀飾新作　酷酷鍊結戒22,000元入手

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▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Tiffany Forge系列開口式鍊結項鍊。（圖／翻攝Tiffany IG）

記者陳雅韻／台北報導

正當大眾認為銀飾已逐漸淡出Tiffany & Co.舞台，品牌又出其不意推出全新純銀珠寶系列Tiffany Forge，以無束縛感的開口式鍊結設計展現自由精神與個性風格，純銀其實深植Tiffany的DNA，品牌在百年前制定美國純銀標準（純銀含量92.5%），推出不少銀器、銀飾，甚至打造比賽的冠軍獎盃，而最新的銀製珠寶Tiffany Forge，靈感正來自古典珍藏庫的古董作品，最入門的款式為22,000元的鍊結戒指。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge純銀寬版開口式鍊結設計項鍊，115,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge古典珍藏庫1880年代鍊帶懷錶啟發新品創作。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge古典珍藏庫1958年手鍊的鍊結設計成為靈感來源之一。

Tiffany早在1880年代的懷錶作品已可見鍊帶設計，揭開古典珍藏庫亦可發現1958年手鍊以環環相扣的造型呈現，深深啟發當代創作，打造出開扣鍊結造型的Tiffany Forge系列，新作包含亮面或黑色純銀打造的項鍊、手鍊、戒指與耳環，並有寬或窄版可供選擇，又是打破性別界線的中性風格珠寶。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge純銀開口式鍊結設計長版耳環，63,000元。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge黑色純銀寬版開口式鍊結設計手鍊，67,000元。

LVMH集團少東、Tiffany & Co.行銷暨執行副總Alexandre Arnault藉此新系列發表，再次強調純銀材質對品牌的重要意義，尤其對工匠優異的技藝感到驕傲，於Tiffany Forge成功展現鏤空銀製工藝，賦予摩登、前衛的樣貌。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Tiffany Forge純銀寬版開口式鍊結設計戒指，22,000元。

以銀雕工藝聞名的丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），則不斷從新藝術運動時期的作品擷取靈感，創作結合天然寶石的純銀新作，近期推出3款台灣限量復刻訂製珠寶，分別是MOONLIGHT BLOSSOM純銀藍色月光石胸針、胸針與項鍊兩用的MOONLIGHT BLOSSOM 純銀方鈉石藍色月光石胸針項鍊以及純銀紅玉髓綠瑪瑙胸針項鍊，致敬喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創。
 

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀鑲嵌藍色月光石胸針，24,700元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍色方鈉石胸針項鍊，60,000元。

▲▼ Tiffany,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀綠瑪瑙胸針項鍊，50,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, Georg Jensen, 喬治傑生

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