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秀智《我的女神室友斗娜》穿搭公式太撩心！同款碎花洋裝、愛心髮夾搶收

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實習記者施至真／綜合報導

秀智在韓劇《我的女神室友斗娜》中扮演退役偶像，開播至今話題不斷，除了極具辨識度的公主切造型，穿搭公式和同款單品，更讓粉絲們關切！這次盤點3個穿搭公式，同款單品也一併整理給你。

▲李斗娜穿搭。（圖／翻攝IG@skuukzky）

▲秀智在《我的女神室友斗娜》中吸睛亮眼。（圖／翻攝IG@skuukzky，下同）

＃馬卡龍色上衣＋白色下半身

斗娜的穿搭哲學以隨意、輕便為主，將居家休閒服穿出時下最夯的「Balletcore風格」。經常以淺粉、淺藍色的上衣，搭配白色下半身，像是穿著Threetimes粉色針織衫，腰間挖洞設計，展現性感腰線，下身穿上白色荷葉邊短褲、巴黎世家粉色厚底拖鞋，隨性間帶點純欲小性感。

出鏡率極高的Soft SEOUL蕾絲小背心，也讓觀眾留下深刻印象，以藍色為主體，胸前綴以白色蕾絲邊，使小背心看似簡單，穿起來卻不簡單。類似款則是以HI.RAKI蕾絲V領修身背心，搭配Miu Miu海馬毛針織外套，搭配寬鬆舒適的長褲，使整體視覺清新、又帶了點復古元素。

▲李斗娜穿搭。（圖／翻攝IG@skuukzky）

▲（左）秀智穿著Soft SEOUL蕾絲小背心、（右）以HI.RAKI蕾絲背心搭Miu Miu針織外套更有層次。

＃黑底碎花洋裝

李斗娜在劇中擁有美麗臉蛋、身材，舉手投足間散發迷人氣質，個性調皮卻有些神秘，因此利用黑底的碎花洋裝，呈現她頑皮卻充滿秘密的甜美魅力。韓國設計師品牌Glowny的黑色緞面連身裙，粉色碎花圖案搭上Since Then粉紅針織衫，腳踩Dr. Martens 8孔厚底鞋，展現獨一無二的甜跩魅力。

▲李斗娜穿搭。（圖／翻攝IG@skuukzky）

▲（左）甜酷的Glowny緞面連身裙、（右）百搭Since Then粉紅針織衫。

這件灑滿小雛菊的黑底連身裙來自韓國設計師品牌DUNDROP，胸前綁帶的蝴蝶結設計，完美平衡甜美與復古感，搭配愛心頸鍊，目光完全被秀智吸引住啦！

▲李斗娜穿搭。（圖／翻攝IG@skuukzky）

＃善用大飾品修飾

劇中雖然多以輕便裝扮登場，細節卻不馬虎。簡單的C型式耳環來自VALENTINO，細節處做出鏤空的「V字母」，低調卻能襯托身份；類似於花瓣堆疊的Philippe Ferrandis耳環，則為斗娜典雅的穿搭，增加不少復古玩味。

▲李斗娜穿搭。（圖／翻攝IG@skuukzky）

▲（左）VALENTINO耳環細節看得到、（右）Philippe Ferrandis耳環彰顯氣質。

除了耳飾，偶爾也需要俏皮的配件，更符合劇中斗娜的人物設定。Gucci粉色愛心髮夾實在太搶眼，即便只是簡約的白色針織上衣，都能讓整體打扮更加精緻，一登場就成為高回頭率女神！

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關鍵字：

我的女神室友斗娜, 秀智, 穿搭

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