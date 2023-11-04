5款美拉德唇膏秋冬感滿滿！嬌蘭暖棕色超顯嫩、YSL厚擦氣場全開

實習記者劉于禎／綜合報導

隨著天氣變冷，秋天氣息也越來越重，大量運用土棕色系的美拉德風格席捲時尚圈，連妝容也跟上這波趨勢，不僅貼合秋冬落葉、楓葉的色系之外，也非常有質感、任何人都能駕馭，今天就一起來看看五款美拉德風格必備唇膏，為你的秋冬穿搭畫龍點睛。

嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏 N°15暖棕色

嬌蘭聖誕彩妝推出奇幻珍獸限定系列，紅寶之吻唇膏兩款新的包裝結合綠黑豹紋與絲絨虎紋，超美的彩殼令人心動，眾多色號中，首推N°15暖棕色，相比於霧面唇膏帶來的成熟感，這款亮面質地擦上後有減齡顯嫩的效果，如牛奶巧克力的顏色，一抹上瞬間化身奶呼呼的甜妹，讓人很想親一口。

▲GUERLAIN 紅寶之吻高訂唇膏 N°15暖棕色。（圖／翻攝自GUERLAIN官網、小紅書@小爽ternura）

YSL 奢華緞面唇膏 #N13

YSL奢華緞面唇膏今年全新升級上市，添加了極保濕的植萃精華，滋潤你整個秋冬，多達40個色號，膩了乾燥玫瑰色，就選擇貼合美拉德風格的#N13，濃郁的深咖啡色讓你氣場全開，霸氣御姊就是你，薄擦一層也有個性美感。

▲YSL 奢華緞面唇膏 #N13。（圖／翻攝自YSL官網）

LANCOME蘭蔻 絕對完美唇膏-絲絨霧感 #336

蘭蔻這款#336是新色，是款帶點復古感的焦糖髒橘色，相比於其他款這隻的顏色更為明亮，是很活潑的橘色，跳脫了秋天給人沉悶的感覺，雖然是霧面質地但擦上滋潤不顯唇紋，薄塗、厚塗都能展現好氣色，在小紅書更被稱為「放肆橘」，辣妹一定要閉眼入。

▲LANCOME絕對完美唇膏-絲絨霧感 #336。（圖／翻攝自IG@miustore.bytrangnguyen）

Valentino 高訂柔霧唇膏 #77A囂張裸

Valentino Beauty今年登台就帶來最時髦的高訂經典唇膏，台灣引進26個色號，從經典Valentino正紅到絕美的高級裸色系都有，其中#77A囂張裸也是推薦必買色，是款自帶高級的橘棕調，薄塗是可愛小女孩、厚塗直接變成性感跩姊，搭配大地色系的眼妝，馬上成為全場焦點，沒有人將視線從你身上移開。

▲Valentino 高訂柔霧唇膏 #77A囂張裸。（圖／翻攝自Valentino官網）

雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏 #567奶茶裸棕

雅詩蘭黛在今年推出的全新系列共有22色，而這款#567簡直是秋冬的清冷天花板，是絕美的奶茶裸棕色調，薄塗適合日常，但厚塗立刻加入強烈的疏離感，馬上擁有眾人皆醉我獨醒的高傲態度，添加了3重果萃成分及黃金級保養成分珊瑚草，讓啞光妝效也能持續保持滋潤，打造能掐出水的飽滿雙唇。

▲雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏 #567奶茶裸棕。（圖／翻攝自小紅書@帥帥_QIANnnnnna）