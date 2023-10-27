G-SHOCK休閒潮服大賣　第三彈曝光主打美式休閒風

▲G-SHOCK PRODUCTS推出美式運動風的AMERICAN SPORTS AUTUMN COLLECTION服裝與襪子。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK今年大突破，推出非腕錶類生活風格系列產品支線「G-SHOCK PRODUCTS」獲得好評，第三彈新作AMERICAN SPORTS AUTUMN COLLECTION近期登台，主打美式運動風格的服飾與配件，帽T、開襟運動外套與襪子皆飾有全新設計的「GP」Logo，加強大眾對G-SHOCK PRODUCTS的印象。





▲模特兒穿G-SHOCK PRODUCTS新款GP LOGO SWEAT SNAP CARDIGAN深藍色開襟運動外套，4,450元。





▲模特兒穿G-SHOCK PRODUCTS灰色款GP LOGO SWEAT HOODIE帽T，3,990元。

AMERICAN SPORTS AUTUMN COLLECTION秋季新裝共有開襟運動外套與帽T兩款，寬鬆的版型、點綴「GP」Logo並在左袖上飾有G-SHOCK PRODUCT軟膠logo，各有灰色與深藍色款式，呈現休閒的美式運動風格；同系列襪子則是與品牌LIFELONG by GRENCLYDE》合作，採用美國杜邦CORDURA 紗線製成且強化，讓容易破損的腳趾與腳跟部位更為耐用。





▲LIFELONG×G-SHOCK PRODUCTS白色GP LOGO SOX LONG長襪，690元。

人氣旺的男星許光漢，則攜手女星李沁一同為美國品牌TOMMY HILFIGER拍攝秋季廣告，只見許光漢以藍色襯衫搭配Logo針織毛衣與卡其褲，展現學院風格，另一套造型則換上Tartan格紋牛津襯衫，以及印有TH Monogram的外套。，款款都是美式風格穿搭的必備單品。





▲許光漢以襯衫搭配TOMMY HILFIGER Logo毛衣搭配卡其褲展現美式風格。（圖／TOMMY HILFIGER）





▲許光漢和女演員李沁一同演繹TOMMY HILFIGER新裝。