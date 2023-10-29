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帥到炸裂！池昌旭《惡中之惡》隔7年再戰動作戲　4習慣練成精實身材

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實習記者施至真／綜合報導

Disney+全新犯罪動作戲《惡中之惡》，由池昌旭、魏河俊領銜主演，僅12集的劇情緊湊又刺激！繼《THE K2》後，池昌旭時隔將近7年再次挑戰動作戲，劇中即便穿著衣服，精實好身材也藏不住，再搭配黝黑膚色與頹廢感亂髮，讓觀眾直呼受不了。池昌旭本身就熱愛運動，快往下滑看看他的「鍛鍊菜單」有哪些！

▲池昌旭身材。（圖／翻攝iG@jichangwook）

▲池昌旭熱愛用動，練成精實身材。（圖／翻攝IG@jichangwook，下同）

＃游泳

池昌旭經常分享自己游泳、戲水的影片及照片，不難看出他喜歡水域相關的運動。游泳不僅清涼，也可以鍛鍊核心肌群，甩掉惱人的小腹，更讓人心動的是，游泳可以雕塑肌肉線條，結合重訓，能讓身材曲線更好看。

▲池昌旭身材。（圖／翻攝iG@jichangwook）

＃重訓

除了游泳，重量訓練更是增加肌肉量的重要運動項目，池昌旭精實的肌肉線條，需要透過重訓來打造。當然除了變強壯，因為重訓會使全身肌肉大量消耗能量，所以也有助於燃燒脂肪。

＃爬山

池昌旭喜歡戶外運動，爬山可以提升心肺功能、增加肌肉耐力，但更有助於身心放鬆。在高壓的生活環境下，偶爾走入山林，確實能短暫逃避繁忙的生活。

＃慎選飲食

運動後的飲食要慎選！可以把握時間吃優質碳水化合物和蛋白質，如雜糧麵包、烤地瓜、燕麥、豆漿、雞胸肉、希臘優格等。吃完很有飽足感，卻不會讓人感受到負擔！

▲池昌旭身材。（圖／翻攝iG@jichangwook）

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關鍵字：

池昌旭, 惡中之惡, 動作戲, 精實身材

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