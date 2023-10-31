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《偷偷藏不住》陳哲遠用紮衣穿出減齡少年感　新劇迷彩服造型帥暈全場

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實習記者劉于禎／綜合報導

近日由同名小說改編的大陸軍旅愛情劇《白色橄欖樹》開拍，劇情講述爆破工程師和戰地女記者的愛情故事，而飾演男主角李瓚的大陸男星陳哲遠劇中造型公開，一身迷彩服造型顯得非常陽光、眼神裡充滿堅定，寬厚的肩膀配上182的身高，帥暈一票女孩。

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠《白色橄欖樹》劇中造型公開。（圖／翻攝自微博@噗嘰咕咕咕）

陸劇《白色橄欖樹》在9月開拍後，近日微博博主「噗嘰咕咕咕」就分享陳哲遠在劇中的造型，其中一套穿著迷彩服，寬厚的肩膀與充滿堅定眼神，直接帥暈全場，讓粉絲直呼「對眼睛特別好」、「又帥又會演」、「這個造型好帥」，另一套則是咖啡色上衣搭配黑褲，展現他一貫的紮衣哲學。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

陳哲遠曾憑藉飾演甜寵劇《偷偷藏不住》中段嘉許一角爆紅，劇中的他帥氣、溫柔又事業有成，可以說是女孩們的理想男友，穿搭不論戲裡戲外，他都很常將衣服紮進褲子裡，讓即將邁入27歲的他仍舊擁有滿滿的少年感，一起來學學他的減齡穿搭吧。

日系襯衫

陳哲遠幾乎將襯衫作為他的日常穿搭，相比於乖巧的全紮進褲子裡，他會將衣服全紮進去後再稍微拉出一點，這樣的穿法比較有日系慵懶感，能製造隨興、平易近人的感覺，休閒的穿搭也不失體面，很有品味。

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠穿搭很常將衣服紮進褲子裡。（圖／翻攝自小紅書@戾、@愛換壁紙的小豬佩奇）

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠襯衫穿搭。（圖／翻攝自小紅書@Miraitowa）

T恤

用最簡單的T恤打造少年感，陳哲遠時常穿黑色或白色素T，隨著季節不同，外面搭配薄襯衫或是大衣等各種外套都非常的適合，簡約穿搭顯得乾淨又有質感，給人一種鄰家哥哥的感覺，《偷偷藏不住》劇中，不論是桑稚第一次見到嘉許哥，或是他們再次重逢的時候，他都是這樣的穿搭，你也可以試試利用這種穿搭重返20歲。

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠白色素T穿搭。（圖／翻攝自小紅書@Miraitowa、微博@陳哲遠）

西裝

相比於襯衫的慵懶和T恤的少年感，西裝總是給人一種成熟正式的感覺，不論搭配白襯衫或是白T都是再經典不過的組合，但他在版型上皆會選擇稍微寬鬆的樣式，這樣紮進褲子後，會製造寬肩窄腰的視覺效果，看起來超有男人味，時常需要穿著西裝的你一定要嘗試看看。

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠西裝穿搭。（圖／翻攝自小紅書@卡爾文服裝定制）

▲▼陳哲遠穿搭。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲陳哲遠西裝穿搭。（圖／翻攝自微博@陳哲遠）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

陳哲遠, 紮衣, 穿搭, 偷偷藏不住, 白色橄欖樹, 段嘉許

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