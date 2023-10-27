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CP值破表！黛珂、GA「聖誕倒數月曆」讓你夢幻單品一次擁有

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記者曾怡嘉／綜合報導

每年年底最讓人期待的就是聖誕倒數月曆，奢華月曆中含有滿滿的驚喜，陪你一起倒數聖誕佳節的來臨，其中黛珂首次推出倒數月曆，保養、彩妝、香氛讓你一次擁有，而Giorgio Armani、YSL月曆的詢問度也相當高。

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 2023亞曼尼限量聖誕精品店倒數月曆，13,600元。

此生必收的Giorgio Armani唇彩正貨一次集合，不僅擁有5款最搶手且多變的熱門色選，連斷貨王專屬訂製色「亞曼尼紅#400」都以迷你版姿態驚喜現身。同步囊括少女首選、滿滿初戀感的My Way系列，最後是必收的是台灣目前沒有販售的寄情水碧綠波光淡香精，除此之外，黑曜岩新生奇蹟乳霜、黑曜岩新生奇蹟全能眼霜皆以迷你之姿讚嘆降臨。

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲黛珂 黛珂 聖誕倒數月曆（魔法森林），12,500元。

黛珂首次推出聖誕倒數月曆，匯集了黛珂的暢銷商品，包括小紫瓶、AQ完美精質系列、彩妝以及和服之戀系列香水與護手霜，年末倒數25天，迎接更美麗的一年。黛珂聖誕倒數月曆（魔法森林），集結了25種超人氣保養、彩妝、香水、打開大門，映入眼簾的是一片鮮花盛開、樹木茂盛的森林。樹林裡潛伏著12種稀有的動物，在享受未知的美景和與動物的邂逅的同時，盡情享受魔法世界。

▲▼聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲YSL 冽金聖誕倒數月曆，12,500元。

以純淨冷冽銀白外盒搭配耀眼的暖陽金色紋路與YSL LOGO的絕美雪花，滿足你對聖誕節慶的所有渴望！隨著日子的倒數，每一扇門背後都藏著一份驚奇與感動，眾多YSL熱銷明星商品讓你任性地一次擁有！其中包含話題熱賣唇膏正貨緞面絨霧唇膏#1966、奢華緞面絲絨唇膏#21、情挑誘光水唇膏#150、情挑誘光水唇膏#121、奢華緞面釉惑唇膏#1971，其他像是明星香氛、保養小容量包裝通通在裡面。

關鍵字：

黛珂, GIORGIOARMANI, YSL, 聖誕倒數月曆

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