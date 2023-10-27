「麥教授」驚喜入鏡LOEWE 2024早春廣告　打破時尚廣告刻板印象

實習記者施至真／綜合報導

LOEWE發布全新2024早春系列廣告，由創意總監Jonathan Anderson與攝影師Juergen Teller合力創造新篇章。沒有華麗的妝容、打光或特效，僅利用生活中常見的場景，捕捉廣告主角們動人的瞬間，其中最受注目的，無非是在《哈利波特》電影中，飾演麥教授的英國影星Maggie Smith，驚喜入鏡也成功引起話題，完全打破時尚廣告的刻板印象。

▲LOEWE全新2024早春系列廣告「麥教授」驚喜入鏡。（圖／品牌提供，下同）

LOEWE創意總監Jonathan Anderson在廣告人選的挑選，一直非常獨特且精準，通常不是什麼巨星，卻能展現獨樹一幟的氣質及魅力。這回2024早春系列形象，驚見《哈利波特》電影中，飾演麥米奈娃，一般都以「麥教授」稱呼的88歲英國國寶級影星瑪姬史密斯（Maggie Smith），身為實力派演員，更曾二度奪下奧斯卡影后獎項。

▲88歲的瑪姬史密斯演繹經典Puzzle包款，時髦度依舊。

▲新款Puzzle Fold Tote超大容量，已成為今季大熱包款。



Maggie Smith以毫無修飾的皺紋及灰白髮出鏡，寫實樣態呈現衰老卻依舊可以很美。只見她手拿經典款及新款Puzzle包，打破時尚廣告的刻板印象；手拎新款Paseo包，更展現熟齡婦女的女性魅力。此外形象照以照片撕破再拼貼於白色背景上，帶點雕塑感的手法，凸顯LOEWE對傳統工藝、重視材質的特色。

▲新款Paseo包，在Maggie Smith更展現熟齡婦女的女性魅力。

身為LOEWE全球品牌的韓團NCT成員泰容也在廣告中出現，手拎一款特別版的Puzzle Fold托特包，以多種動植物及幻想的意象融入畫中，富有玩味的圖騰為包包增添俏皮的視覺亮點，是品牌與京都Suna Fujita陶瓷工作室合作之作品。

BOTTEGA VENETA最新宣布舒淇擔任全球品牌大使，舒淇9月才受邀出席品牌在米蘭舉行的2024夏季系列時裝秀，今以品牌大使身分演繹最新形象照，她身穿紅色皮革編織襯衫、率性高級感的丹寧套裝出鏡，拎著全新推出的「Gemelli」系列包款，這款作品延續品牌引以為傲的Intrecciato編織工藝，上下皆採用柔和半月形狀，營造多樣化上手方式，打造融合摩登和復古的廓形，尤其是請到舒淇親自加持Gemelli，更顯時髦優雅。

▲舒淇是創意總監Matthieu Blazy上任後第二位加入品牌大使的國際巨星 。（圖／品牌提供，下同）