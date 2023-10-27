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60萬買得到萬年曆錶！　名士限量款慶優雅錶誕生半世紀

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▲▼ 名士,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲名士利維拉萬年曆腕錶，全球限量50只，600,000元。（圖／名士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌名士（Baume & Mercier）優雅休閒風格的利維拉系列，今年歡慶50周年，品牌特別於金光鐘錶合舉辦展至29日的主題展覽，展出6款歷史錶款，以及台灣首發的50周年特別版腕錶與萬年曆錶，當中限量50只的萬年曆錶擁有復古的金色面盤，內載自製Baumatic機芯，具5日動力儲存、絕佳抗磁性以及高精準特色，且保固延長至8年，以及極具競爭力的60萬元定價，更具吸引力了。

▲▼ 名士,TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲名士利維拉50周年萬年曆腕錶設計靈感來自全日曆古董錶。

鐘錶設計師Jean-Claude Gueit於1973年為名士打造出十二邊形錶圈造型的利維拉系列腕錶，靈感源自法國蔚藍海岸利維拉（French Riviera）隨性生活藝術風格，因此賦予錶款摩登運動風格，歡慶此系列50周年的特別版腕錶正是最佳代表，於透明藍色面盤上透出機芯，細看8至9時位置點綴誕生年份的「1973」，低調中透露不凡。

▲▼ 名士,TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲名士利維拉50周年特別版腕錶，8時與9時之間低調展現1973字樣，限量273只，133,000元。

TAG Heuer旗下Carrera系列今年歡慶60周年，一連串的慶祝錶款迎來燦爛最終章，發表以18K 3N黃金打造的Carrera Chronograph黃金計時腕錶，設計靈感源自Jack Heuer首開先例將黃金腕錶贈予賽車手，從此被視為冠軍之錶，新版本的18K 3N黃金錶殼無縫結合錶耳延伸至Glassbox拱面弧形藍寶石水晶錶鏡，展現流暢優雅的線條，搭配鍍上18K 3N黃金面盤與黑色小盤，以及賽車風格穿孔小牛皮錶帶，相當吸睛，內載自製機芯TH20-00自動計時機芯，具80小時動力儲存。

▲▼ 名士,TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲TAG Heuer Carrera Chronograph黃金計時腕錶，706,700元。。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

名士, Baume & Mercier, TAG Heuer

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