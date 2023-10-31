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舒華、華莎都是梨形身材！6個穿搭原則顯瘦　做對運動大腿消一圈

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文／美人圈

很多女孩都有「梨形身材」的困擾，即使上半身很瘦，但是寬寬肉肉的屁股、大腿讓視覺上容易顯胖。很多漂亮的衣服都不能穿、一穿就揭露短處，今天小編就要針對流行、常穿的單品做個解析，一起看看吧！ 

「梨形身材」是什麼？

梨形身材的特點為腰細、臀胯寬、大腿較豐腴，整體呈現較上窄下寬。雖然很多女生不喜歡梨形身材，但其實很多漂亮的女明星也屬於梨形身材哦，像是程瀟、葉舒華、華莎、韓國知名髮型師KOL my.o_等等，其實看起來反而更有女人味！所以只要學會梨形身材適合的穿搭及運動健身，就能削弱身材的缺點，有效放大優點，讓梨形身材也能看起來性感又健康！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲舒華、（右）華莎。（圖／葉舒華舞台截圖、IG@_mariahwasa）

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲梨形身材的特點為腰細、臀胯寬，大腿較豐腴。（圖／IG@my.o_）

梨形身材穿搭顏色選擇

眾所皆知深色較能修飾身材並顯瘦，所以最適合梨形身材的穿搭配色，可以遵循「上淺下深」的原理，將深色放在下半身，對梨形身材較能起到修飾作用，但除了顏色選擇外，更重要的是衣服的版型！在穿搭挑選上除了要先注意色彩，更要根據服裝款式、版型來選擇！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲深色下半身單品對梨形身材較能起到修飾作用。（圖／@chengxiao_0715）

梨形身材的穿搭誤區＆建議

梨形身材的顯瘦思路為「弱化臀胯」！只要轉移梨形身材注意力，將臀胯的視線轉移到其他地方，就能弱化臀胯過寬的特徵！也因此有幾個梨形身材的誤區要特別小心，不然反而會放大缺點。首先上半身要注意不要選擇落肩袖、過於寬鬆的上衣，這樣沒有將上身纖細的優勢展開。下半身則避免喇叭褲、針織褲、包臀裙、蓬蓬裙、緊身褲等等，這些較會顯化臀寬和大腿的穿搭。

 ▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲梨形身材的顯瘦思路為弱化臀胯。（圖／@chengxiao_0715）

至於洋裝部分，因為一件式剪裁大多合適，只要注意不要是蓬鬆的傘裙、緊身裙就好，其餘的闊感A字裙、垂墜感傘裙、長裙都很適合！像是舒華在私服穿搭的選擇上，就經常以長洋裝現身，既顯氣質又能完美遮擋梨形身材的胯寬。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲垂墜感傘裙、長裙都很適合梨形身材。（圖／@yeh.shaa_）

梨形身材穿搭推薦

1：大學T、毛衣下襬要寬或開衩

通常大學T或是毛衣，下襬一定有一塊稍微緊一點的地方，如果你是屁股肉肉的女孩，穿上一定就是一個卡、怎麼穿怎麼怪！所以說穿這類型衣服的話，記得先注意看下襬是否有縮進去，或是乾脆選擇有開衩的款式就好。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲下襬選擇寬鬆一點。（圖／@ain_hawaii）

2：燈芯絨褲很雷，非穿不可請選寬褲

之前秋冬很紅的燈芯絨褲其實爆炸顯胖的，所以梨形女孩還是可以避免就避免，如果真要穿的話，建議選擇那種從大腿一路寬到底的寬褲比較修飾，記得屁股、大腿一包住，絕對會胖死啊！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲想穿燈芯絨褲，就一定要選擇寬褲版型。（圖／IG@frombeginning_、IG@ain_hawaii）

3：針織長裙選開岔、A字或傘狀最遮肉

秋冬流行的針織長裙通常都會比較貼，對梨形女孩來說是致命傷！建議選擇挺一點的針織版型（或是換成牛仔裙、棉製裙），或是腰腹部有扣子等裝飾，另外從版型上考慮的話，如果有開衩、或是A字、傘狀的話會更修飾臀部、大腿線條，再不行的話，直接搭一件長版上衣遮住屁股也可以！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲A字或傘狀更修飾臀部。（圖／IG@nuthink_official、IG@itsnotso_）

4：短版外套NG、腰間裝飾轉移焦點

一些皮衣、泰迪熊外套，或是前幾年流行的騎士外套、羽絨外套，短版的話其實一點也不修飾，盡量選擇可以蓋過屁股的款式，或是注意腰部有沒有印花、扣環等特殊設計，可以巧妙轉移視覺焦點喔！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲短版外套不適合梨形身材。（圖／IG@frombeginning_）

5：綁帶款不綁帶更顯瘦

如果把腰束起來的話，其實只會顯得你的臀部好像更寬，或是像是風衣、針織外套如果有綁帶的話，記得不要綁最瘦！就讓綁帶自然的垂在兩邊，反而更有隨興的感覺呢。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲風衣的綁帶不綁更有隨性感、更顯瘦。（圖／IG@heeee.sun）

6：高腰單品顯胖？腰部皺褶可以解

跟剛剛的綁帶其實是同個原理，梨形女孩其實很不建議穿這種凸顯腰部的單品，如果真的要穿的話，建議可以選擇腰部有抓皺設計的款式，或是加條皮帶，會比較修飾身材喔！

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲腰部有抓皺設計的款式可修飾身材。（圖／IG@ain_hawaii）

梨形身材適合哪些運動？

梨形身材的優點為曲線強，女人味十足，但是比例上輕下重，因此我們要強化上身、弱化下身，並突出腰際線，可以做的運動有：瘦大腿運動臀腿訓練有氧運動，能讓腿部線條更加好看，並減少脂肪在下半身的堆積，改善胯寬。

1.瘦大腿運動

7招快速瘦大腿運動，包含側抬腿、臀部拉伸、後踢腿通通有，只要掌握正確動作以及運動量，就可以在一周快速鏟肉，讓大腿圍消一圈，超有效的瘦腿運動快來一起跟練吧！

2.臀腿訓練

很多人上半身不胖，但是胖的部位都集中在下半身，特別是大腿及屁股，這樣的身材比例在視覺上非常顯胖！除了要加強腿部的瘦腿運動之外，臀部運動也是不可少！常見的臀部問題包含臀部凹陷下垂、假胯寬、臀部肥大，很大部分是因為臀部脂肪堆積過多，加上日常久坐導致屁股越來越寬，這次帶來新手也可跟練的縮臀瘦腿運動，7個動作依序接著做、重複三組即可，輕鬆擁有翹臀美腿。

3.有氧運動

健身教練Jenna Wolfe的5款跳躍式減肥運動教學，動作都很簡單、在家也能輕鬆完成外，若再搭配上「遞減式訓練」還可以有更好的燃脂效果，甚至比深蹲和棒式都還有效！

10分鐘高強度飆汗訓練

延伸閱讀

韓妞衛衣、大學T穿搭範本！隨性有型的穿搭技巧不俗氣，減齡顯嫩、秒修飾下半身

兩週快速瘦大腿！6個居家瘦身下半身運動，縮臀瘦腿、大腿更纖細，燃脂率超高

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 梨形身材, 穿搭

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