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楊冪同款氣質編髮超級簡單！4款秋冬必學　慵懶低馬尾只需要1分鐘

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實習記者劉于禎／綜合報導

秋天到了，開始穿上屬於秋天的深色系衣服，這時若頂著一頭亂髮，會讓人覺得很厚重，不小心還會製造出虎背熊腰的錯覺，快一起來學學以下4款有手就會的編髮，讓你在秋冬成為溫柔知性小姐姐。

第一款：楊冪同款氣質編髮

復古又個性的一款編髮，想要擁有楊冪同款自信女王髮型，超級簡單，只要有10條橡皮筋就能完成了。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲楊冪同款氣質編髮。（圖／翻攝自小紅書@編髮師七七、@小周洁洁子）

Step1.將頭髮分成左右兩側，兩側各綁上3個三股辮，高度不需要太一致，才能打造出慵懶感。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲楊冪同款氣質編髮步驟。（圖／翻攝自小紅書@小周洁洁子，下同）

Step2.在最前面的三股辮前和最後面的三股辮後各取一撮頭髮，將其合在一起。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

Step3.從中間繞一圈後拉緊，綁成一個三股辮就完成了。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

第二款：花瓣高丸子頭

既溫柔又顯髮量的一款編髮，學會這個髮型後，不論是搭配大學T還是背心，都充滿了青春氣息，減齡必備。

Step1.在耳上的高度綁個馬尾。

Step2.將馬尾綁成三股辮。

Step3.將三股辮拉鬆後，繞成丸子頭就完成啦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三款：精緻低丸子頭

一定學得會的一款編髮，簡單兩個步驟就能擁有超有品味的髮型，搭配襯衫、連身裙都好看。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲精緻低丸子頭。（圖／翻攝自小紅書＠发型鲸鲸）

Step1.將頭髮分成上下兩分，下半部分紮個馬尾，最後一圈留一半不要掏出來，會形成一個丸子。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲精緻低丸子頭步驟。（圖／翻攝自小紅書＠髮型鯨鯨，下同）

Step2.上半部放下來，繞過丸子後，和下半部剩餘部分合在一起，扭成麻花再繞過丸子，用髮圈固定，稍微整理一下就完成啦。

▲▼ 秋天必學編髮。（圖／翻攝自小紅書）

第四款：隨興低馬尾

快速又好看的一款編髮，讓你在短短一分鐘內就可以立馬變成知性小女人。

Step1.綁一個低馬尾。

Step2.在馬尾側邊掏個洞，把馬尾穿過去拉緊就大功告成了。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

關鍵字：

編髮, 秋冬, 楊冪, 低丸子頭, 馬尾

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