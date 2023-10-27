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愛馬仕2023第三季營收超過1152億台幣！成長高於預期　服裝鞋履最會賣

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記者林明瑋 / 台北報導

疫情之後生活恢復腳步，報復性購物讓精品大起的情勢趨於緩和，但愛馬仕（HERMES）仍然強勢，近日公布今年（2023年）第三季財報，顯示營收持續成長，按固定匯率計算達33.65億歐元（約1152億台幣），年成長16%，甚至超過分析師預期。而綜觀全年度截至9月底止，集團合併營收總計高達100.63億歐元（約3445億台幣），旗下各商品部門持續看漲，無論服裝配件還是皮件絲巾，通通很熱門。

▲愛馬仕第三季財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕持續在全球各地舉辦「Le Monde d’Hermes雜誌巡迴書報亭」活動，近日巡迴至越南河內。（圖／翻攝自HERMES IG）

愛馬仕於今年7月部署了第6度免費配股，讓全球員工都成為股東。愛馬仕首席執行官Axel Dumas表示:「第三季表現維持穩健，顯示愛馬仕產品系列在全球受歡迎程度，在亞洲及美洲市場動能持續強勁。」截至2023年9月底，全球各區域市場年成長都突破20%，無論一般門市或免稅店的業績都攀升，日本以外的亞洲地區包括大中華地區、新加坡、泰國、澳洲和韓國，年成長21%，日本則達25%，除了本地顧客，開放觀光旅遊後帶動的買氣也不容小覷。

▲愛馬仕第三季財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕2023秋冬女裝。（圖／翻攝自HERMES IG）

講到愛馬仕，皮件通常是最先的印象，其實更強勁的是包含鞋履在內的服裝與配件部門，年成長為29%，排名第二的是珠寶、家居等其他業務，年成長26%，腕錶部門年成長24%，2023年發表的數款Hermes H08系列新錶創造許多話題，愛馬仕總是一包難求，皮件與馬具部門年成長19%，兩款2023春夏發表的Kelly Messenger和Maxi Kelly反應極佳，雖是男包其實無論男女皆宜，打破性別藩籬。

▲愛馬仕第三季財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲Maxi Kelly提包Togo小牛皮材質，內袋容量足夠搭配可拆式的織帶，相當實用，589,800。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕第三季財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲Kelly Messanger小牛皮材質郵差包，鎖扣放大、兩側有收納夾層，使用更方便，417,100元。（圖／品牌提供）

永續、環保已是全球各行各業的共業，奢侈品牌也相繼投入，愛馬仕針對自然保育議題設定科學基礎目標（Science Based Targets for Nature，SBTN），預計2023年底前第一階段工作，並致力研發永續環保材質，目標為2024年完成44個領域的認證。

相較於愛馬仕超乎預期，其餘奢侈品多有下降趨勢，全球精品龍頭LVMH的第三季財報低於分析師的預估，營收為199.6億歐元（約6832億台幣），另一精品集團開雲（Kering）第三季營收為44.6億歐元（約1527億台幣），按固定匯率計算下降了9%，其中佔集團銷售最高比例的GUCCI業績下降7%，不過今年9月新任創意總監Sabato De Sarno在米蘭發表了首個系列，設計風格與前任創意總監Alessandro Michele大相徑庭，待系列上市後的銷售成績值得關注。

▲愛馬仕第三季財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES IG）

▲GUCCI創意總監Sabato De Sarno上任後首秀，今年9月在米蘭發表。

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 財報, 2023第三季, 財務報表

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