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誠品台中480宣布12月試營運　5樓綠意書店10／27搶先開放

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▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

▲誠品在台中的「誠品480」宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

位於台中市七期市政路以「城市美術館」為概念的「誠品生活480」，今（10／27）將館內5樓的誠品書店搶先開放進行試營運，充滿綠意的讀書空間結合eslite café讓消費者能先入場，而整體賣場則表示將於12月試營運。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

繼新店裕隆城之後，誠品在台第二間大型賣場「誠品生活480」也將在12月見客，今起5樓書店已提前開放試營運，書店請來設計南西店空間的設計師宋契德再次合作，將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合成書店風景。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

長達50公尺的十字動線串聯3大主題書區「科學與人文書區」、「美學藝境」藝術生活，與「車庫時光」商業趨勢主題，呼應鄰近中科園區及呼應台中科博館，誠品生活480書店著重知識科學類與語言學習，即日起至11／30期間，推出里民專享9折優惠。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

同樣位於5樓的eslite café也同步登場，提供全天候餐食，包括早午餐「經典黑松露蛋沙拉三明治」、「楓糖麻糬鬆餅」等，加碼誠品行旅料理「炙燒和牛頰牛肉麵」、「松露雪菜牛肉澄清湯餃」等，11／8起B1「品食光」樓層也會開張，包括台中獨家健康輕食、網購人氣品牌首間實體店也將全新進駐，加上台味小吃、手作茶飲與日式甜品等美食街店舖。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

誠品生活480建物外觀以大面積潔白外牆，呈現宛如美術館的極簡風格，一樓戶外廣場有500坪綠帶映廊，提供休憩與展演空間；全店8層樓達7,500坪，匯聚生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等全客層內容，誠品旗下生活選品「誠品生活精選expo SELECT」也首次進駐台中，整體賣場將於12月試營運。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

繼新光三越Diamond Towers於雙十連假試營運，東區另間受矚目的台北市中心最大賣場「SOGO CITY大巨蛋」，在SOGO董事長黃晴雯表示首期將開幕的14間餐飲，預計將在明年上半年會開幕。

▲SOGO大巨蛋,忠孝東路,東區商圈。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋第一期將在明年上半年登場，屆時忠孝東路將在東區商圈與信義計畫區中出現新的消費聚落。（圖／記者蔡惠如攝）

「SOGO CITY大巨蛋」4區總營業面積約3.8萬坪，等於現有SOGO忠孝、復興、敦化3店總和，屆時全期營運後，也將是台北市中心最大的購物賣場，集結消費、餐飲、電影院與呼應巨蛋運動藝文活動等，並結合旁邊松菸文創等聚落，之前誠品董事長吳旻潔就表示，目前松菸店已因應SOGO進駐大巨蛋，正進行改裝面積達50%的大調整，後勢可期。

黃晴雯表示，目前預計明年上半年，可將D區14家餐廳先開幕，鎖定全客層，進駐品牌會呈現新面貌，且會有全台灣最漂亮的地下街，「大巨蛋不是百貨或購物中心，而是一個消費聚落」，其他區預計2024年底或2025年初開出。

關鍵字：

誠品台中480, 試營運

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