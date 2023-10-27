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話題女王Kylie Jenner成立服飾品牌Khy！極簡皮衣曝光　售價超驚喜

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記者鮑璿安／台北報導

卡戴珊詹娜家族（the Kardashian-Jenner family）最年輕的繼承人凱莉珍娜（Kylie Jenner）秉持話題女王作風，宣告進軍時裝界帶來全新品牌Khy，將在11月1日正式開始販售，此前已經預告出一款黑色長版皮衣單品，設計理念瞄準極簡主義而來，且售價最貴落在台幣6500元，這也讓品牌還未開賣已經先轟動。

▲▼Khy。（圖／翻攝自IG@khy）

▲Kylie Jenner宣告成立個人服裝品牌Khy。（圖／翻攝自IG@khy）

Kylie Jenner跟隨家族成員Kim Kardashian的腳步創立個人服裝品牌Khy，從目前透露的資訊發現Khy走簡約風格，迎合時下Quiet Luxury浪潮，不具有鮮明Logo，而以簡單時髦的廓形打造了首發單品長版皮衣，立領和收腰的特色遊走出女人味，代表率性和性感完全不衝突。最讓人好奇的售價方面，首波發佈的產品價格皆低於 $200 美元（約台幣6,482），價位算是比較輕鬆入手，未來也會邀請設計師、名人展開合作。

▲▼Khy。（圖／翻攝自IG@khy）

▲首波發佈的產品價格皆低於 $200 美元。（圖／翻攝自IG@khy）

Kylie Jenner本人也親自上陣，穿著平口修身皮革短裙火辣擺拍，為Khy累積了超過20萬粉絲追蹤，也出動家族成員Kendall Jenner、超模好友海莉比伯（Hailey Bieber）搶先穿著Khy單品現身街頭，不愧為話題製造機。

關鍵字：

Kylie Jenner, Khy, 凱莉珍娜

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