Nike挺同志遊行！潮流藝術家打造笑臉運動員、Be True彩虹客製小物登場

記者鮑璿安／台北報導

第21屆同志大遊行於10月28日登場，運動品牌Nike帶來Be True 系列活動表達支持，邀請台灣女籃傳奇錢薇娟、新銳藝術家朱晨維以及女星林予晞搶先來到「傳奇由你定義：Be True跨界聯展」，其中朱晨維與林予晞本次以Nike運動員們為創作靈感，打造富有正面力量的作品鼓舞大眾。





▲（左起）女星林予晞、錢薇娟、新銳藝術家朱晨維 。（圖／品牌提供）

▲傳奇由你定義_Be True跨界聯展創作 。（圖／品牌提供）

林予晞擁有攝影創作者以及演員雙重身分，這次透過黑白視角，捕捉錢薇娟、職業女籃運動員黃品蓁及妻子美娜等人的瞬間，在沒有任何燈光輔助器材下以手動對焦進行拍攝，將動人的照片呈現在展區。林予晞提到，「Be true 不是追求最滿分的答案，沒有一件事情比成為自己更重要，所以這一系列照片除了想捕捉了他們場上場下的珍貴時刻，也述說了他們每個人深刻的人生經驗與故事。」朱晨維則以經典笑臉元素貫穿系列，將運動員化身為傳奇英雄，帶來正面能量。錢薇娟也認為，「真實 Be True 是當你做了一個選擇後，就沒有所謂後不後悔，重要的是持續往前走、面對你的選擇。」





▲Nike Be True 系列客製 Tee 及飾品組可於指定門市購買，包括Nike台北品牌體驗店、Nike台北西門紅樓體驗店、Nike台北西門町Kicks Lounge體驗 。（圖／品牌提供）

響應年度台灣同志遊行盛事，Nike於即日起至10月31日啟動 Be True 系列任務解鎖活動，包含「享受跑步」、裝置藝術打卡等有趣任務，就有機會獲得 Nike Be True NBY Tee 及限量水壺等，活動當天也提供Be True 系列客製 Tee 及飾品組販售。

▲COS打造限時概念 T 恤，藉此為國際 LGBTQIA+ 社群貢獻一份心力。（圖／品牌提供）

同時，COS 以世界各地四個極具象徵性的夜店體驗( Horse Meat Disco、House of Yes、Sink The Pink 以及 Churros con Chocolate)，合作打造設計獨特的限時概念 T 恤，藉此為國際 LGBTQIA+ 社群貢獻一份心力，期許所有人都能得到應有的尊重。