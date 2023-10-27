肌膚乾荒拉警報？專家教你3招解救：洗臉水溫不能熱

▲換季要注意肌膚缺水、缺油的問題。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

進入秋冬，肌膚是否乾癢失控、暗沈起屑？美甲品牌OPI，傳授換季時期穩定身體肌膚、美膚升級的養護訣竅，要你輕鬆掌握美肌節奏，以下3點請留意！

#清潔水溫勿過高、勿過度清洗

換季肌膚保養，首先請著重「溫和清潔」。洗澡水溫過高、時間過久、次數過多、熱愛泡溫泉、過度刷拭與清潔，本來換季時期，肌膚油脂的分泌已減少，此時又會因為熱水的溶解力而被洗得更乾淨，讓皮膚變得更乾燥。勿使用強勁的清潔劑，皮膚油脂洗得太徹底，將皮膚表層具保護功能的脂質全數去除，使角質層內的水分更容易蒸發，皮膚越來越乾燥，甚至可能會產生乾燥性皮膚癢。

#保養品換季、選擇油脂含量高的養護

秋冬請將保養品跟著換季，以補油補水保濕為養護主軸，改使用油脂含量較高、具修復力的乳液乳霜，同時儘量挑選單純、植萃之養護成分，勿給肌膚過多負擔，保養步驟也儘量保持簡單。秋冬建議洗完澡後，趁肌膚角質層還在濕潤狀態，即刻進行乳液、乳霜保濕程序。建議同步可搭配按摩，加強手足血液循環、消除浮腫暗沈，肌膚更水嫩透亮。

#加入一道油封手續、養潤鎖水

當肌膚瀕臨極度乾燥，欲加強修復力道，請準備一罐好的植萃美膚油，混合乳霜升級為乳霜2.0，為肌膚進行深度滋養油封程序，強力滲透，從肌底開始，為皮脂膜、角質層注入養潤，同時極大化肌膚防禦力。皮脂膜、角質層保持完整、油水平衡，肌膚自然穩定、不易乾癢且彈嫩透亮。