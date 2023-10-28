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「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

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▲▼ 菁英最多的3星座！Top 1有完美主義。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

想擁有傑出成就、成為職場上的菁英，靠的不只是聰明才智，最重要的還是肯努力、肯認真付出的性格和拼勁，也因此某些天性超認真、耐力超強的星座就容易成為優秀人才。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開「出產」菁英最多的3大星座，尤其Top 1的完美主義和較真性格，讓他們對自己的要求也很高，就算吃苦也在所不惜。

▲▼ 菁英最多的3星座！Top 1有完美主義。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天蠍座

天蠍座天性很好勝，而且自身也是很肯努力付出的類型，而且對於決定的事很有執行力，耐力也很驚人，不畏挫折也要堅持到底，除了有時候有些感性的情緒會讓天蠍變得複雜，讓他們不想太累太苦。但一旦他們決定了目標或是有一個目的，就會激發出他們身上所有的潛力，並且絕對不會輕易放手，直到達到目標。所以天蠍座當中佛系的特別佛系，而好勝好鬥的就跟賽亞人一樣，不達目的不認輸，所以其中菁英也多不勝數。

▲▼ 菁英最多的3星座！Top 1有完美主義。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：摩羯座

摩羯可以堪稱是菁英聚集群，比起處女座的完美主義和認真挑惕，摩羯身上還多了一種不顧一切的拼勁，他們不擅長表達感性，是百分百的苦幹實幹派。摩羯是很誠實的野心家，個性嚴謹踏實的他們做事很慎重，會一步一腳印、低調但踏實地去實現自己的目標，而且他們有高度的耐力、意志力又很強，加上付出的努力和心思，也比一般人更多，想不成功都難。

▲▼ 菁英最多的3星座！Top 1有完美主義。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：處女座

重視細節、有完美主義的處女座，對自己的要求也是出了名的高，外貌好看的還想更好看，工作表現優秀的還想更優秀，他們總能「雞蛋裡挑骨頭」，從自己身上再找到還想精進的各種缺點或問題。處女座在成長期時很辛苦，但最終都會是近乎完美的精緻，因為他們對自己夠狠，也夠清醒，對任何事都很認真細緻，雖然個性上不太好相處，但是做事上卻無可挑剔，所以處女座中的菁英當然會比較多。
 

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 菁英, 優秀, 天蠍, 摩羯, 處女

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