MIKIMOTO貓咪胸針網路商店才有　線上獨家連面膜都賣

▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴所戴的珠寶，在官網買得到。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1893年培育出世界上第一顆養殖天然珍珠的MIKIMOTO，今年歡慶130周年，也迎來嶄新的一頁，繼日本網路商店的成功後，台灣成為亞洲區第一個開放此服務的市場，即起於線上銷售經典款珠寶，更令人驚喜的是專賣店賣到缺貨的Feather系列羽毛造型珍珠串鍊等珠寶，有機會在網路商店買得到，同時有不少線上獨家商品，包括優雅的音符造型蝴蝶結珍珠胸針、俏皮的貓咪珍珠胸針、甚至還有採用獨家黑珍珠蛋白配方的MIKIMOTO卓顏面膜，線上、線下都精采。





▲MIKIMOTO網路商店限定得音符造型蝴蝶結珍珠胸針，27,000元。





▲專賣店熱賣缺貨的MIKIMOTO Feather系列羽毛造型珍珠串鍊，在網路商店亮相，110,000元。

MIKIMOTO網路商店不僅販售經典款珠寶、網路限定的作品，也提供精美的品牌包裹包裝，使用者可在線上撰寫卡片給收禮者，是送禮的最佳選擇；此外，消費者可在網上一覽品牌新訊，以及針對心儀商品預約實體專賣店鑑賞，線上與線下整合提供優質服務。

▲MIKIMOTO網路商店限定的貓咪造型珍珠胸針，13,000元。

▲MIKIMOTO花朵造型珍珠鑽石墜鍊也是網路商店限定款，28,000元。

▲MIKIMOTO台北101專賣店與網路商店限定的卓顔面膜，7片入4,000元。

鑽石品牌De Beers官方網站在台亦提供銷售服務，讓顧客不用出門就能選購喜歡的珠寶，且官網有多款獨賣商品，從標誌性的Enchanted Lotus到Talisman系列均備，例如Enchanted Lotus吊墜項鍊以圓珠點綴的設計、配上粉紅色或黑繩的手環，均為線上獨家作品。



▲De Beers官網獨賣的Enchanted Lotus 18K玫瑰金粉紅繩手環與18K黃金黑繩手環，各26,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

▲De Beers官網限定的Enchanted Lotus 18K玫瑰金圓珠飾邊吊墜項鍊，44,000元。