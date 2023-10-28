天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

▲佔有慾太強容易把另一半嚇跑。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

談戀愛是件很美好的事情，但有的人包容心強，願意給對方足夠空間，有的人就喜歡黏緊緊，佔有慾強又害怕失去，盤點戀愛中最小氣星座Top 3，小心別誤踩他們地雷，看看誰上榜了呢？

#第3名 天蠍座

天蠍談起戀愛很極端，遇到不喜歡的正眼都懶得瞧，無論多主動追求，他們都不為所動，但只要一愛上就會全心投入而無法自拔，很容易深陷在其中。談戀愛佔有慾很強，外表強勢其實內心缺乏安全感，自尊心很強，不想在別人面前表達脆弱，因為太害怕失去，所以總是事事干涉對方。

#第2名 金牛座

金牛座無論在金錢或是感情上都很愛計較，只要是自己在乎的，就會變得非常固執，決定的事情也很難改變，一旦戀愛就是愛到底，他們表面看似正常，其實很愛吃醋，更容易為一些小事而生悶氣，因為太在乎，只想當另一半永遠的第一名。

#第1名 雙魚座

雙魚很愛吃醋，另一半只要有一點風吹草動，都會挑動他們的敏感神經，它們對於愛情非常敏感，為愛而生且愛情至上，愛上一個人就是要奮不顧身。也因為總愛想東想西、多愁善感，愛得越深就想黏越緊，深怕一個不留意，對方就會離自己而去，其實抓得太緊，反而會有反效果。