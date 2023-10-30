連小學生都會你還好意思偷懶？5種「消脂有氧運動」適合秋天做

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氣候正逐漸轉涼，現在的氣溫是運動的好時機，想想冬天那些高熱量的鍋類，現在先做點運動，為你的冬季進補挪出一些空間吧！推薦大家幾項適合秋天又具有消脂功效的有氧運動，每樣都超簡單，是簡單到連小學生都會的程度，別偷懶，快跟著動起來。

▲秋高氣爽的天氣最適合到戶外運動。



快走＋慢跑

最簡單、適合男女老少一家大小的運動，就是慢跑和快走，趁著清晨或是黃昏到住家附近的公園、學校操場，活動一下筋骨，只要微微出汗，效果就很足夠，不過秋天溫差大，出門時別忘了帶件外套，並要補充足夠水分。

▲秋天是最適合慢跑的季節。



慢跑要維持20分鐘以上才有消脂效果，速度每小時6至8公里，保持肩部放鬆、自然擺動雙臂的姿勢，並隨時調整呼吸，每兩至三步一呼一吸，能調節肺部功能，也可跑得更久。

▲家裡附近的公園、小路，都適合慢跑。



爬山

覺得在城市裡運動，空氣不夠清新，無法好好放鬆身心？秋天也是爬山的好季節，到山間裡吸收芬多精，爬山不但可增強心肺功能、鍛鍊下半身肌肉，還可以消脂減肥，每小時約消耗250卡路里，不過對體重過重的人來說，膝蓋的壓力較大，因此平日也要多做伸展運動，鍛鍊肌肉。

▲吸收芬多精還可瘦身，爬山是一舉兩得的好方式。

騎腳踏車

不喜歡爬山，那到戶外騎腳踏車吧！現在有不少自行車道都規劃得很好，現場也有腳踏車租借站，隨到隨租，還有許多人選擇YouBike，更是方便。騎腳踏車可以同時燃燒脂肪、訓練肌肉，集中鍛鍊下半身，每小時消耗480卡路里，這種運動的最佳時間是40至60分鐘，低於40分鐘效果不顯著，超過1小時則要注意身體是否能負擔。



羽球、桌球

球類運動推薦打羽毛球和桌球。羽球揮拍會用到肩部、上臂、前臂肌肉，移動時則鍛鍊臀部、大腿、小腿的肌肉群，轉身會用到腹部、腰部、背部肌肉，因此可說是全身都鍛鍊得到，每小時約消耗280卡路里。

桌球是集合速度與柔韌度的運動，可以增強心肺功能以及肌肉耐力，揮拍時要用到腰部力量，再者需要短距離快速移動，因此對腹肌與大腿肌特別有幫助，每半小時可消耗180卡路里。



跳繩

▲對於沒時間出門的人來說，跳繩是最適合的運動。

若沒時間出門，打球也不在行，還有一個選擇就是跳繩。千萬別小看這個小學生都會的運動，跳繩10分鐘，就等於慢跑1小時的運動量，約消耗300卡路里，不但幫雕塑身型，還能甩掉贅肉。

不過時間要注意，飯前30分鐘與飯後1小時不宜跳繩，以免影響消化，此外早上剛起床與睡前也不適合，最佳時機是在下午3點到6點之間，人體活動狀態最好的時段，效果最好。

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