養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG

▲基礎代謝率提高有助於減肥，也更不容易變胖。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、IG@babebani

想減肥、維持身材的人一定都知道基礎代謝率的重要，基礎代謝率增加，即使平時沒特別做什麼事，燃燒的熱量也會比較多，也是養成易瘦體質的重要關鍵！知名營養師張家榕就分享6招能提高基礎代謝率的秘訣，只要掌握好一些對的小習慣，就能提高基代，幫助瘦身，也更不容易變胖。

1.增加肌肉量



體脂肪越多、肌肉量越少，就會使基礎代謝率越低；相反地，想要提高基礎代謝，就要增加肌肉量。

2.足夠的熱量與營養



長期吃小於基礎代謝率、猛減熱量，反而會打造易胖體質，原因有3個。

＃長期熱量不足，身體的自我保護機制會讓基礎代謝率降低。



＃微量營養素不足就不會有好的代謝。



＃足夠的蛋白質也是代謝力的重要關鍵。



營養不良的人代謝率會比較低，所以長期不吃飯、嚴格限制熱量是不行的。

3.多做有氧運動和肌力運動



有氧運動和肌力運動能增加心肺功能和肌肉量，進而能提升基礎代謝率。

4.提升體溫



理論上而言，體溫每增加1°C，基礎代謝率會提升12～13%，這也是為何發燒的人代謝率會高一點點。所以也可藉由運動、三溫暖、泡溫泉等方式稍微提升體溫。

5.降低訓練環境溫度



在低溫環境中，身體為了維持正常體溫和器官運作，會稍微提升基礎代謝率，也因此居住在寒帶的人，基礎代謝率通常會比住在熱帶的人高。

6.多喝水＋睡眠充足



水喝不足、睡不夠，也不利於基礎代謝率，想提高基礎代謝，多喝水、睡得飽也是必要條件。

最後張家榕也提到，雖然有研究顯示，像是瓜拿納（Guarana）、辣椒素（Capsaicin）、苦橙、綠茶萃取物（catechins）等食物可提高「些微」代謝率，但這些營養素屬於輔助效果，代謝率的提升效果非常微小，這些食物營養素也不是常能攝取到的，再加上可能吃的量也不夠。因此她也建議，從以上6點來調整根本，不讓代謝率因為年紀而下降的太快，才是最實際的方式。