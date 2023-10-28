力挺同志大遊行！美妝的好康大禮包　拍照打卡就可以有

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

10月28日為同志大遊行活動，不少美妝品牌也參與盛事，力挺愛無界的精髓，甚至推出許多有趣的好康活動，有機會可以前往參加。

＃MAKE UP FOR EVER X 《甜心俱樂部》彩虹大禮包

法國彩妝品牌MAKE UP FOR EVER這次攜手甜心俱樂部，推出超可愛的插畫貼紙，只要在31日前到櫃位消費並追蹤品牌IG，就可以獲得個櫃點限量50份的專屬貼紙，在彩虹市集攤位E3E4只要完成兩項任務，先追蹤品牌官方IG、甜心俱樂部IG，在指定拍照區拍照，打卡上傳，並Tag #PROUDFOREVER、#MAKEUPFOREVER、@makeupforever_tw，還可以打彩虹大禮包。

＃M·A·C 幸運彩虹輪盤遊戲

彩妝品牌M·A·C也在彩虹市集擺設攤位，現場提供各種小禮物，讓遊行的追蹤官方IG就可以拿限定彩虹氣球，還可以玩360愛無界∞環繞攝影，現場獲得紀念影片，上傳活動照片並加入指定Hashtag，即可挑戰M·A·C幸運彩虹輪盤遊戲，直接把限量周邊小物帶回家，好禮拿不完。

＃屈臣氏 屈動每個更好口罩

屈臣氏也響應同志遊行活動，只要在漢中店、武昌店門市的彩虹打卡牆拍照分享，向門市人員出示畫面，就可以免費拿「屈動每個更好」口罩一份，數量有限，送完為止。即日起至12月31日前，購買彩虹版 凡士林修護凝膠1+2經典超值組或聯合利華旗下品牌消費滿388元（折扣後），將捐出10元，支持台灣性別平等教育協會，推廣性平教育。