力挺同志大遊行！美妝的好康大禮包　拍照打卡就可以有

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

10月28日為同志大遊行活動,不少美妝品牌也參與盛事,力挺愛無界的精髓,甚至推出許多有趣的好康活動,有機會可以前往參加。

#MAKE UP FOR EVER X 《甜心俱樂部》彩虹大禮包

法國彩妝品牌MAKE UP FOR EVER這次攜手甜心俱樂部,推出超可愛的插畫貼紙,只要在31日前到櫃位消費並追蹤品牌IG,就可以獲得個櫃點限量50份的專屬貼紙,在彩虹市集攤位E3E4只要完成兩項任務,先追蹤品牌官方IG、甜心俱樂部IG,在指定拍照區拍照,打卡上傳,並Tag #PROUDFOREVER、#MAKEUPFOREVER、@makeupforever_tw,還可以打彩虹大禮包。

#M·A·C 幸運彩虹輪盤遊戲

彩妝品牌M·A·C也在彩虹市集擺設攤位,現場提供各種小禮物,讓遊行的追蹤官方IG就可以拿限定彩虹氣球,還可以玩360愛無界∞環繞攝影,現場獲得紀念影片,上傳活動照片並加入指定Hashtag,即可挑戰M·A·C幸運彩虹輪盤遊戲,直接把限量周邊小物帶回家,好禮拿不完。

#屈臣氏 屈動每個更好口罩

屈臣氏也響應同志遊行活動,只要在漢中店、武昌店門市的彩虹打卡牆拍照分享,向門市人員出示畫面,就可以免費拿「屈動每個更好」口罩一份,數量有限,送完為止。即日起至12月31日前,購買彩虹版 凡士林修護凝膠1+2經典超值組或聯合利華旗下品牌消費滿388元(折扣後),將捐出10元,支持台灣性別平等教育協會,推廣性平教育。