「10條愛情金句」讓人秒清醒：曾經愛的有多麼熾熱，不愛時候就有多麼敷衍

▲犀利愛情金句讓人秒清醒。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夜深人靜還睡不著？剛離開一段感情，心覺得空空的很難受，明知道繼續也不會快樂，但仍覺得可能會有從頭再來的機會？若你現階段卡在這種感情迴圈中，以下10條金句讓你一眼清醒，讓你秒懂一切都自有安排，給時間一點時間，其他的老天一定另有安排。

#不該在沒有意義的人和事情上停留太久。

#先努力讓自己發光，對的人才能迎著光趕來。

#你放不下的人和事，歲月都會替你輕描淡寫。

#你所有的壓力都是因為你太想要了，你所有的痛苦都是你較真了，有些事不能盡你心意，就是提醒你該轉彎了。

#看過有愛的樣子，所以不愛的時候，一眼就看出來了，曾經愛的樣子有多麼的熾熱，不愛的時候就有多麼的敷衍。

#其實早就不順路了，是我非要看到能走到哪一步。

#突然想明白了，飯和誰吃都好吃，電影和誰看都好看，玫瑰花誰送都浪漫，隨便吧，無所謂了！我要好好生活了。

#遇見錯的人只會消耗你，但是遇見對的人卻可以治癒你，放下自己的執念，及時停損總好過執迷不悟。

#給時間時間，讓過去過去，讓開始開始，如果事與願違，那一定另有安排。

#別覺得錯過是遺憾，你可能是躲過一劫，都費了很大的勁往前，就別再回頭了。