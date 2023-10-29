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看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人

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記者李薇／台北報導

心理測驗有時候可以看出來你的內心狀態以及思考想法，以下這張圖可以看出你是左腦思考還是右腦思考，理性還是感性，超準心理測驗一定要來試試。

Q：第一眼你看到什麼樣的情景？

A.貓咪上樓

B.貓咪下樓

▲心理測驗,占卜,。（圖／小紅書）

A.貓咪上樓

看到貓咪上樓的你是屬於右腦思考的人，面對事情相當感性，同時也是一個非常善良的人，對待周邊的人事物很可以感同身受，心思細膩，也很容易注意到別人的小情緒，可以說是直覺很準的人，也因此身邊有不少朋友喜歡你。

雖然感性的成分居多，但是偶爾也會有理性的時候，外表展現出決絕的態度，但內心實則是比較害怕而且矛盾的，因為你心裡柔軟的那一面總是希望你可以更溫柔，是遇到無可解決的事情只好硬起來，實則是蠻難做到的。

B.貓咪下樓

看到貓咪下樓的你是屬於左腦思考的人，整體來說邏輯十分強、個性也很理性，同時有時候給人一種現實的感覺，而且相當高冷，沒什麼人情味，但實際上跟你相處過後，很懂你的人會覺得你很能依靠，很有安全感。

你做事很理智謹慎，做事有原則，生活也比較規律，喜歡安排好所有的事情，不太喜歡被安排的被動感，你偶爾也會被感性所影響，但你很快從感情裡面解脫出來，理性會佔領優勢，好好利用會有機會獲得成功。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜

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