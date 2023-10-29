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《六人行》馬修派瑞「錢德賓」8台詞：不順心時，就想起我還有可愛的笑容

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記者鮑璿安／台北報導

在經典美劇《Friends 六人行》演出「錢德賓」（Chandler Bing）一角色的馬修派瑞（Matthew Perry），稍早被發現在洛杉磯家中身亡，享年54歲。《Friends 六人行》共播出10季，集結六位演員珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、馬修派瑞（Matthew Perry）、大衛史威默（David Schwimmer）、寇特妮考克絲（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特勒布郎（Matt LeBlanc），帶來人生中最真摯有笑有淚的故事，至今都讓劇迷難以忘懷，以下就來重溫馬修派瑞飾演的「錢德賓」經典台詞。

1. 嗨，我是錢德，我在尷尬的時候會說笑話。

2. 我本來以為求婚的時候有完美的誓詞和地點很重要，但是後來才明白，唯一重要的是你，你讓我得到超乎想像的幸福。

3. 有了孩子以後，我會學習如何做個好爸爸，但我太太，她已經是個好媽媽。

4.我不太擅長提供建議，你想來點諷刺的評論嗎？

5. 我無藥可救又絕望，渴求著愛情。

6.當然我也有不順心的時候，但後來我就想起來我還有可愛的笑容。

7.我在9點之前說出的蠢話，比大部分人一天內說的還要多。

8.直到25歲前，我都以為「我愛你」的回覆是「噢，糟了」。

關鍵字：

馬修派瑞, Matthew Perry, 六人行, 錢德賓, 台詞

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