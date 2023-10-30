Jisoo失戀後首po漾甜笑　露蜜大腿俏麗造型吸睛

▲Jisoo與男星安普賢分手後在IG首po，分享自己穿alo搭Dior包的美照。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo今年8月初認愛演員安普賢，是團中第一位向大眾認愛的成員，但10月底爆出兩人因工作忙碌、聚少離多，兩人已分手，女方合約已滿的經紀公司YG娛樂隨即證實。結束短命戀後Jisoo昨於IG首po，分享她穿黑色迷你裙裝露「蜜大腿」拍照的俏麗模樣，臉上掛著招牌甜笑，向粉絲傳遞「我很好」的訊息。



▲Jisoo身穿黑裝出自洛杉磯瑜伽品牌alo，近年來是巨星名流熱捧的品牌。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo所穿的黑色短版帽T與迷你裙，出自洛杉磯瑜伽品牌alo，更潮、更時尚的設計讓瑜伽服的舞台從運動教室延展到大街，受到好萊塢巨星與名流們追捧，連足球巨星「大嫂團」都成為最佳代言人，包括梅西老婆安托內雅、C羅高調炫富的女友喬治娜，都愛穿alo緊身裝上街，而Jisoo偏愛寬鬆版型的休閒裝，經常穿alo搭機或出遊。

▲Jisoo在105,000元的Dior Backpack 黑色籐格紋小羊皮迷你後背包上掛兔子吊飾。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



此次Jisoo搭配alo黑裝的包款，則是她代言的Dior Backpack黑色籐格紋小羊皮迷你後背包，定價105,000元，她在名牌包上掛上可愛的兔子娃娃，她也經常在包上掛Hello Kitty吊飾，洩露童心。

