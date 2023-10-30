Jacquemus x Nike JF1大量橘色湧入！　美拉德綁帶衣、葉子變Swoosh超萌

記者鮑璿安／台北報導

來自南法的設計師品牌JACQUEMUS擁有眾多巨星擁護者，包括蕾哈娜（Rihanna）以及BLACKPINK的Jennie作為秀上嘉賓。品牌與NIKE的聯名更是強強聯手的最佳證據，最新曝光Jacquemus x Nike J Force 1橘色款式，連帶一系列潮流時髦感兼具的運動衫、衛衣以及綁帶運動上衣登場，勢必掀起熱潮。





▲Jacquemus x Nike J Force 1橘色款式曝光。（圖／翻攝自品牌官網）

今年5月Jacquemus與NIKE首發聯名「運動鞋JF1」，融入了NIKE 2大經典鞋款AIR FORCE 1 和 NIKE ACG TERRA 的標誌性特色，編織效果的鞋帶貫穿到底部形成特殊造型，當時發售就迅速完售。這回雙方終於帶來全新配色 J Force 1橘色大勢登場，從形象照中可觀察到，帶有愉悅氛圍的橙色包裹著鞋身，鞋帶則以白色穿插營造可愛的撞色效果，走在街頭絕對是亮眼所在。

▲適合秋冬的美拉德色系衛衣以及綁帶運動上衣。（圖／翻攝自品牌官網）

而本次Jacquemus x Nike J Force 1回歸，服飾方面也以這波橘色熱潮為發想，總計13款適合秋冬的美拉德色系單品，涵蓋運動衫、衛衣以及綁帶運動上衣等，當中無法忽視亮眼的橘子T恤，以橘子葉片形成Swoosh Logo，與Jacquemus相互映襯，成為這次的標誌符碼。