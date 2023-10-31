郭雪芙穿LV美裙上演法式性感！　新劇《此時此刻》搭擋劉俊謙共譜羅曼史

實習記者施至真／綜合報導

郭雪芙近來工作滿檔，除了拍戲、出席各大精品活動，也榮登《Marie Claire美麗佳人》十月號封面，與劉俊謙一同受訪，只見郭雪芙身穿Louis Vuitton黑色連身洋裝，低調露出迷人香肩、美腿，姣好體態藏不住。兩人搭擋Netflix愛情影集《此時此刻》單元劇「站一個晚上」，喜淚交織一段非典型都會男女的愛情故事。

▲郭雪芙、劉俊謙登《Marie Claire美麗佳人》十月號封面人物。（圖／Marie Claire美麗佳人提供，下同）



郭雪芙、劉俊謙受邀擔任《Marie Claire美麗佳人》十月號封面人物，私服穿著簡單卻吸睛的她，這回穿上Louis Vuitton黑色連身洋裝，下襬採用不規則設計，綴以黑水鑽做為雕花設計，低調卻不簡單；腳上白襪與Louis Vuitton金色細跟高跟鞋，大方露出一雙筆直細腿，顯得輕鬆活潑，從頭到腳閃耀迷人光彩。

▲郭雪芙身穿Louis Vuitton黑色連身洋裝、金色高跟鞋。



另一套，則以一襲Loewe紅色漸層連身洋裝搭配Roger Vivier白色襪套高跟鞋出鏡，儘管郭雪芙全身包緊緊，仍展現婀娜多姿的爆棚女人味，她也在個人IG發布同系列黑白美照，讓網友驚喜直呼「為什麼照片是黑白的，但你的人還是那麼耀眼！」

▲郭雪芙身穿Loewe紅色漸層連身洋裝，腳踩Roger Vivier白色襪套高跟鞋。



郭雪芙、劉俊謙在Netflix愛情影集《此時此刻》單元劇「站一個晚上」中，飾演對生活失望的單親媽媽按摩師，以及極度渴望戀愛的聽障外送員，除了詮釋感情中酸甜苦辣的日常生活，也少不了養眼的大尺度畫面，以喜淚交織一段非典型都會男女的愛情故事。

▲郭雪芙、劉俊謙在Netflix《此時此刻》單元劇飾演情侶。（圖／ 翻攝自FB@Netflix）



近日郭雪芙在IG發布休閒穿搭美照，只見在機場一身全黑穿搭，配上Burberry含羞草黃的Knight肩背包，輕鬆又率性。而最後一張與「美門咖啡屋」合照，呼應浪漫喜劇《不如海邊吹吹風》位於金門舉辦的開鏡儀式，也讓粉絲敲碗期待。