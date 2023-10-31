說・流行／FENDI合作前YSL設計師！「摯友」改寫法棍包、冬季必搭剛柔風

記者鮑璿安／台北報導

Kim Jones執掌Fendi女裝藝術總監後，除了帶來新設計靈感，熱愛操作聯名的他，本次冬季限定系列更邀來Saint Laurent前創意總監、好友Stefano Pilati加持「Friends of FENDI」，當中矚目焦點除了剛柔並濟的各種時髦服飾，也改寫了品牌經典法棍包，以煥然一新的模樣站穩流行前線。連真人版《海賊王 One Piece》新田真劍佑日前也來到香港宣傳這次系列，穿著襯衫與西裝完美釋放時尚魅力。

▲真人版《海賊王 One Piece》新田真劍佑來到香港宣傳「Friends of FENDI」最新企劃。（圖／品牌提供）

▲FRIENDS OF FENDI: STEFANO PILATI，FENDI 2023-2024 冬季限定系列。（圖／品牌提供）

為何開始「摯友」合作？Kim Jones提到：「Stefano 是我最欣賞的設計師之一。我一直十分喜愛他的作品，他是我心目中景仰的對象，他帶給我許多啟發，是我在設計時的靈感源泉。Stefano 以身作則表現出 Friends of FENDI 的精神：他是我們的朋友、帶給我們靈感源泉，是這個時代的頂尖設計師、總是著眼於未來，提出問題又有辦法解決。」





▲回顧 1920 年代與 2020 年代，將女裝融入男士正裝細節 。（圖／品牌提供）



Stefano Pilati曾經任職於Saint Laurent擔任創意總監，又在Ermenegildo Zegna操刀頂級男裝，不難想像他的設計語言偏向成熟內斂，並非高不可攀，而是能夠走入日常，打造出新穎義式美學。此次合作，Stefano Pilati不免俗在「Friends of FENDI」系列中探索 FENDI 過去設計的男女裝，回顧 1920 年代與 2020 年代，探討當今「飛來波女郎」的概念，當時女性留著鮑伯頭髮型率性十足，男孩氣息並重，也展現出FENDI一直以來強調的二元性理念。

Stefano Pilati也試圖改寫傳統結構，過往的胸衣帶給女性拘束，本次以寬鬆的「basque 巴斯克內衣」獲得新生，注入抽繩腰帶細節，多了運動風格，搭配精準剪裁的短裙形成鮮明對比。為職場女性打造的俐落FF Logo套裝搭配西裝褲，看似柔軟卻又如此剛毅。

▲新款 Baguette Twist 包 。（圖／品牌提供）



▲全新 FENDI Boston 365 包款 。（圖／品牌提供）

視線也別忘記轉移到新款 Baguette Twist 包款上，作為品牌的標誌性款式，這回採用拼色光滑納帕皮革製作，將原本用於固定翻蓋的 FF 字樣造型包扣改了位置，放在包身兩側，散發濃濃現代感。全新 FENDI Boston 365 包款則成為Quiet Luxury浪潮下的助攻，以磁性包扣和錘製皮革將設計做出減法，雋永而深刻。