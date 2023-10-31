fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／FENDI合作前YSL設計師！「摯友」改寫法棍包、冬季必搭剛柔風

>

記者鮑璿安／台北報導

Kim Jones執掌Fendi女裝藝術總監後，除了帶來新設計靈感，熱愛操作聯名的他，本次冬季限定系列更邀來Saint Laurent前創意總監、好友Stefano Pilati加持「Friends of FENDI」，當中矚目焦點除了剛柔並濟的各種時髦服飾，也改寫了品牌經典法棍包，以煥然一新的模樣站穩流行前線。連真人版《海賊王 One Piece》新田真劍佑日前也來到香港宣傳這次系列，穿著襯衫與西裝完美釋放時尚魅力。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲真人版《海賊王 One Piece》新田真劍佑來到香港宣傳「Friends of FENDI」最新企劃。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FRIENDS OF FENDI: STEFANO PILATI，FENDI 2023-2024 冬季限定系列。（圖／品牌提供）

為何開始「摯友」合作？Kim Jones提到：「Stefano 是我最欣賞的設計師之一。我一直十分喜愛他的作品，他是我心目中景仰的對象，他帶給我許多啟發，是我在設計時的靈感源泉。Stefano 以身作則表現出 Friends of FENDI 的精神：他是我們的朋友、帶給我們靈感源泉，是這個時代的頂尖設計師、總是著眼於未來，提出問題又有辦法解決。」

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲回顧 1920 年代與 2020 年代，將女裝融入男士正裝細節 。（圖／品牌提供）

Stefano Pilati曾經任職於Saint Laurent擔任創意總監，又在Ermenegildo Zegna操刀頂級男裝，不難想像他的設計語言偏向成熟內斂，並非高不可攀，而是能夠走入日常，打造出新穎義式美學。此次合作，Stefano Pilati不免俗在「Friends of FENDI」系列中探索 FENDI 過去設計的男女裝，回顧 1920 年代與 2020 年代，探討當今「飛來波女郎」的概念，當時女性留著鮑伯頭髮型率性十足，男孩氣息並重，也展現出FENDI一直以來強調的二元性理念。

Stefano Pilati也試圖改寫傳統結構，過往的胸衣帶給女性拘束，本次以寬鬆的「basque 巴斯克內衣」獲得新生，注入抽繩腰帶細節，多了運動風格，搭配精準剪裁的短裙形成鮮明對比。為職場女性打造的俐落FF Logo套裝搭配西裝褲，看似柔軟卻又如此剛毅。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲新款 Baguette Twist 包 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲全新 FENDI Boston 365 包款 。（圖／品牌提供）

視線也別忘記轉移到新款 Baguette Twist 包款上，作為品牌的標誌性款式，這回採用拼色光滑納帕皮革製作，將原本用於固定翻蓋的 FF 字樣造型包扣改了位置，放在包身兩側，散發濃濃現代感。全新 FENDI Boston 365 包款則成為Quiet Luxury浪潮下的助攻，以磁性包扣和錘製皮革將設計做出減法，雋永而深刻。

► 說・流行／2023秋冬「美拉德風」秀場延燒到街頭！　史上最高級棕色搭配法

►流行／Diesel千人派對迎接大秀「服裝全被燒毀」？招牌1DR包勢不可擋

關鍵字：

說流行, FENDI, Stefano Pilati

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍

星巴克店王換了！　「全台最夢幻門市」一開幕就當冠軍

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

「產出菁英最多」的3大星座！Top 1有完美主義，對自己要求高又夠狠

一年花七位數保養！55歲伊能靜親揭「臉不垮」秘訣　

一年花七位數保養！55歲伊能靜親揭「臉不垮」秘訣　

小心胃食道逆流！營養師曝6大NG飲食習慣：常吃宵夜也上榜 連小學生都會你還好意思偷懶？5種「消脂有氧運動」適合秋天做 看到貓咪上樓還下樓？測試你是左腦人還是右腦人 換季掉髮暴增！皮膚科醫師教2招「減緩落髮」：洗髮前後要注意 趙又廷《問心》8經典台詞：真話很傷人，但總得有人說 「泰國第一神顏」大秀螞蟻腰　配頂級珠寶氣場無敵 舒華、華莎都是梨形身材！6個穿搭原則顯瘦　做對運動大腿消一圈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面