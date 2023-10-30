泰勒絲下身失蹤大秀逆天長腿　秋季必備棕色皮衣、靴子當型女

▲泰勒絲從布萊德利庫柏紐約公寓走出，身穿Stella McCartney長版上衣搭Prada長靴、背Tod's棕色包很時髦。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）公開戀情後備受矚目，走到哪都是鎂光燈矚目焦點。日前她與「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）到好萊塢男神布萊德利庫柏（Bradley Cooper）紐約公寓作客，兩人一走出人氣高下立現，所有粉絲與狗仔狂拍泰勒絲，她穿長版上衣好似下身失蹤，配上長靴氣場驚人，人行道瞬間成為她的伸展台。

泰勒絲近日也為秋季穿搭做完美演繹，她到布萊德利庫柏的紐約公寓聚會時，穿英國設計師品牌Stella McCartney長版上衣，180公分的她盡顯身材優勢大露美腿，配上棕色Prada長靴與Tod’s方形小包，時髦極了。



▲泰勒絲上街吃晚餐，皮衣、酒紅色靴子都是秋季穿搭亮點。（圖／CFP）

隔天泰勒絲上館子吃晚餐，照例被鎂光燈包圍，她換上黑色低胸裝配迷你裙小露性感，又外罩棕色西裝剪裁皮衣、腳踩酒紅色中筒靴，增添幾分帥氣，她親自示範秋季必備單品—棕色或酒紅色調的皮衣、靴子，怎麼搭都有型。

