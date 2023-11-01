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秋天超愛睏！上班族快速醒腦3習慣　鬧鐘設定也是關鍵

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實習記者施至真／綜合報導

天氣開始轉涼，每到秋冬就經常感到無力、昏昏欲睡，而更難起床。相較日照充足的夏天，秋冬的日照時間縮短，我們的生理時鐘還在調整，也因此影響了睡眠品質，尤其一大早起床會感到很難清醒，原來鬧鐘這樣設定，更容易清醒，以下3招學起來，快速醒腦、不怕秋天超愛睏！

▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲設多個鬧鐘防止賴床，其實更容易造成身體疲倦。（示意圖／取自pexels）

＃鬧鐘設一個就好

你也有習慣性賴床，並提前設定好多個鬧鐘的情況嗎？但長期反覆醒了又睡、睡了又醒，容易使身體更疲倦，甚至造成注意力不集中的情況。或許很難做到一個鬧鐘響就起床，但若能遵守「一次、五分鐘」原則，讓自己有一次賴床的機會，並控制在五分鐘內，能緩慢讓身心甦醒，起床後神清氣爽。

▲秋天起床方法。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲快速醒腦。（示意圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

＃窗簾不要全關

如果總是覺得起床後無法及時清醒，可以將窗簾拉開5-10公分，讓光線照進房間，身體會感受到光線折射的變化，而有「即將起床」的準備，可以說是天然的鬧鐘，擁抱晨光讓你一起床就有好精神！

▲秋天起床方法。（圖／翻攝IG@netflixkr）

＃起床先喝一杯水

睡前喝水可能會在半夜爬起來上廁所，影響睡眠品質，建議在睡前1-2小時飲用完畢，並上完廁所再去休息；起床後口渴、皮膚乾燥又沒精神，必須下床就先慢飲一杯「溫水」，促進血液循環及腸胃蠕動，更有助於讓身體由內而外甦醒過來。

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關鍵字：

秋天, 天氣冷, 換季, 想睡, 愛睏

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