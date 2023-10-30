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Seiko琺瑯、漆藝錶雋永不怕過時　搭新機芯周末無憂

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▲▼ Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）▲Seiko Presage Craftsmanship工藝系列腕錶SPB403J1（左）47,000元、SPB405J1款55,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下錶款風格與特色明確，Presage Craftsmanship系列專精在錶上展現日本傳統工藝，琺瑯、漆藝、七寶琺瑯和有田燒傳統工藝面盤為四大工藝核心，近期推出3款新錶首度搭載動力儲存72小時的6R55機械機芯，代表周末無憂，意即周末取下錶周一再戴上也無須上鍊，並於面盤採用琺瑯、漆藝工藝，流露優雅雋永風格。

▲▼ Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）
▲Seiko Presage Craftsmanship工藝系列深綠色漆藝面盤腕錶SPB407J1，搭配LWG認證製革廠的棕色皮革錶帶，56,000元。

新款Presage Craftsmanship腕錶中的白色琺瑯面盤款，是由工匠大師橫澤滿及其團隊打造而成，搭配藍色指針與金屬棒狀時標，風格清新；另一款黑漆藝面盤腕錶，由漆藝大師田村一舟與其團隊手工製作，將金屬面盤直接上漆的創新工法與傳統技藝相結合，經過數十道工序展現迷人的光澤感，另有綠色漆藝面盤款式可供選擇。3款新錶的錶殼也經過全新設計，凸顯纖薄的外觀，白色琺瑯與黑色漆藝錶搭配五排式不鏽鋼鍊帶，綠色漆藝面盤錶則配上LWG認證棕色皮錶帶。

▲▼ Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MR-G系列以傳統頭盔「衝擊丸：皚」為靈感，打造限量700只MRG-B2000SG-1A腕錶，200,000元。（圖／G-SHOCK提供）

文化精髓與古老工藝深深影響日本腕錶品牌創作，CASIO旗下G-SHOCK高階錶款MR-G系列近期推出要價20萬元、限量700只的MRG-B2000SG腕錶，設計靈感源自品牌邀頭盔與裝甲職人鈴甲子雄山負責主體、浮雕職人小林正雄創作老虎徽飾打造的全新武士頭盔「衝擊丸：皚」，於是在MRG-B2000SG腕錶的錶圈上呈現威風凜凜的猛虎浮雕圖騰，同時在錶圈4角鑲嵌人工紅寶石，與面盤內圈的紅色讓人聯想到頭盔外觀的紅色繩帶，錶殼經深層硬化與深銀色AIP（電弧離子鍍）處理展現的粗獷質感，則呼應武士頭盔色調。

►風・Luxury／致敬日本首款國產錶　Seiko 7款紀念錶秀紅字

►20萬G-SHOCK 猛虎躍錶圈　霸氣設計出自武士頭盔

關鍵字：

Seiko, G-SHOCK

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