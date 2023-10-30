荷蘭藝術家打造鈷藍沉浸式展覽　奶油色氛圍喝獨家拉花咖啡頂奢滿點

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、記者李薇攝

近期有不少厲害的展覽與活動，值得攜帶好友一起去參加，從文靜的藝術展覽到活潑HIGH翻的音樂祭通通都有，透過參與活動聯繫感情很有必要。

＃LA PRAIRIE 鈷藍藝境沉浸體驗館

慶祝魚子美顏豐潤保濕霜25周年，LA PRAIRIE特別攜手荷蘭設計師Sabin Marcelis打造全新的鈷藍藝境沉浸體驗館，以歷久彌新的鈷藍色搭配透明穿透牆面，讓整個空間具有通透感，象徵乳霜濃郁卻又不會過度黏膩的質地，裡面搭配專屬獨家訂製奶油色設計空間，宛如把乳霜打開後、奶油狀的質地，絲滑療癒。

這次展覽不僅可以做產品體驗，更厲害的是還有絕美藝術拉花咖啡與下午茶可以享用，現場還可以玩扭蛋機，直接把魚子美顏乳霜5ml帶回家使用，最大獎則有機會抽到魚子美顏奢華美容護理60分鐘，價值6000元，非常頂奢。

＃Kiehl’s 雙11玩酷音樂祭

紐約潮流保養品牌Kiehl’s找回專屬年輕人的活力與熱情，即將在11月18日與19日在松菸文創園區南向製菸廠，舉辦雙11玩酷音樂祭，包括新生代創作女聲Karencici和R&B歌手王子鶴The Crane聯手卡司，帶領大家HIGH翻整個周末，快揪好友一起來參加。

＃美膚娜娜 韓式拍貼機

台灣保養品牌美膚娜娜這次攜手Snapshot韓式拍貼品牌，推出專屬蓮霧Nana相框，超可愛的品牌經典成分躍上相框，可以和好友一起留下最好的回憶，現場也提供抗痘保濕化妝水及友善海洋防曬乳，讓民眾能夠現場體驗單品魅力。